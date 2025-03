SRK Attends Ashutosh Gowariker's Son Wedding: अशुतोष गोवारिकर के बेटे कोनार्क की शादी में पहुंचे शाहरुख खान, उठी 'स्वदेश 2' की मांग (Watch Video)

SRK Attends Ashutosh Gowariker's Son Wedding: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हाल ही में निर्देशक अशुतोष गोवारिकर के बेटे कोनार्क गोवारिकर और नियति कनाकिया की शादी में शामिल हुए. इस खास मौके की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक वीडियो में शाहरुख खान को अपनी टीम के साथ वेडिंग वेन्यू पर पहुंचते हुए देखा गया. उन्होंने निर्देशक अशुतोष गोवारिकर को गले लगाया और उनसे कुछ देर बातचीत भी की. इसके बाद शाहरुख ने दूल्हा-दुल्हन कोनार्क और नियति के साथ तस्वीरें भी क्लिक कराईं. इस मौके पर शाहरुख ने सफेद शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, मैचिंग टाई और ट्राउज़र्स पहने थे. इसके साथ ही उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस भी लगाए हुए थे.

शाहरुख और अशुतोष गोवारिकर का रिश्ता सालों पुराना है. दोनों ने 1989 के सीरियल ‘सर्कस’ में साथ काम किया था. इसके बाद ‘चमत्कार’ (1992) और ‘कभी हां कभी ना’ (1994) जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए. हालांकि, इन दोनों की सबसे यादगार फिल्म ‘स्वदेस’ (2004) रही, जिसे अशुतोष ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था.

Shah Rukh Khan looked effortlessly dashing as he attended Ashutosh Gowariker's son's wedding, exuding his charm and elegance ❤️#ShahRukhKhan pic.twitter.com/XepU4nA9li

— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) March 3, 2025