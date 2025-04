संजय दत्त की हॉरर-कॉमेडी The Bhootni की रलीज डेट टली, अब 1 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक!

The Bhootni, Sanjay Dutt (Photo Credits: X)

'The Bhootni' Gets New Release Date: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त की आगामी हॉरर-कॉमेडी फिल्म The Bhootni अब तय शेड्यूल से देरी से रिलीज होगी. पहले यह फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी नई तारीख का ऐलान कर दिया है. फिल्म अब 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "इंसान मोहब्बत वाली डेट फिक्स कर सकता है, भूतनी के आने की नहीं… वो कब आएगी, कैसे आएगी, ये सिर्फ वही जानती है!" उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म अब 1 मई को रिलीज होगी और फैन्स से तैयार रहने को कहा.

फिल्म में मौनी रॉय, पलक तिवारी, बे युनिक (BeYouNick), सनी सिंह और सिद्धांत सचदेव जैसे सितारे नजर आएंगे. यह एक मजेदार हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें डर के साथ भरपूर हंसी की भी गारंटी दी जा रही है.

अब 1 मई को सिनेमाघरों में 'द भूतनी':

Insaan mohabbat wali date fix kar sakta hai, bhootnii ke aane ki nahi... woh kab aayegi, kaise aayegi, yeh sirf wahi jaanti hai! 💀 Laga tha 18th April ko aayegi lekin ab aa rahi hai 1st May ko, taiyaar rehna! 👀 #TheBhootnii– in cinemas 1st May 2025! ✨@roymouni… pic.twitter.com/SQoKoaUUIl — Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 14, 2025

फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्धांत सचदेव ने, जबकि इसे प्रोड्यूस किया है दीपक मुकुट और संजय दत्त ने. 'The Bhootni' Zee Studios और Soham Rockstar Entertainment के बैनर तले बनी है और अब 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में बड़े धमाके के लिए तैयार है.