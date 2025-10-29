The Family Man 3 OTT Release Date: खत्म हुआ इंतजार! 'द फैमिली मैन 3' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देखें

The Family Man Season 3 (Photo : X)

The Family Man Season 3 Release Date Announced: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो खबर आ ही गई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. राज और डीके की सुपरहिट जासूसी सीरीज 'द फैमिली मैन' अपने नए सीजन के साथ तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'द फैमिली मैन सीजन 3' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. मनोज बाजपेयी एक बार फिर देश के सबसे चहेते जासूस, श्रीकांत तिवारी के रूप में लौट रहे हैं.

खबर है कि इस बार श्रीकांत तिवारी अपने देश को चीन द्वारा रचे जा रहे एक गुप्त हमले से बचाते नजर आएंगे. यह सीजन देशभक्ति, राजनीतिक दांव-पेंच और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आधारित होगा. मेकर्स का वादा है कि दर्शकों को इस बार भी जबरदस्त रोमांच और कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे.

कब और कहां देखें 'द फैमिली मैन 3'?

अमेज़न प्राइम वीडियो ने हाल ही में 'X' (पहले ट्विटर) पर इस बड़े ऐलान की घोषणा की. 'द फैमिली मैन सीजन 3' की स्ट्रीमिंग 21 नवंबर, 2025 से शुरू होगी. आप इसे सिर्फ प्राइम वीडियो पर ही देख पाएंगे.

क्या होगी सीजन 3 की कहानी?

'द फैमिली मैन सीजन 3' की कहानी श्रीकांत तिवारी के इर्द-गिर्द घूमेगी. वह चीन द्वारा प्लान किए गए एक गुप्त हमले की अफवाहों की जांच करेंगे, जिसका निशाना भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य (North-Eastern states) हैं.

इस सीजन में, महामारी (Pandemic) की आड़ में एक नया राजनीतिक संघर्ष सतह पर आएगा. जैसे-जैसे श्रीकांत जांच में गहराई तक जाएंगे, उनके सामने कई हैरान करने वाले खुलासे और छिपे हुए सच उजागर होंगे. पिछले सीजन्स के दमदार कलाकारों की वापसी के साथ, कहानी इस बार भी दमदार होने की पूरी उम्मीद है.

कौन-कौन होगा इस सीजन में? (कास्ट)

इस सीजन में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं. उनके साथ प्रियामणि, शारिब हाशमी (जेके), अश्लेषा ठाकुर और गुल पनाग जैसे पुराने चेहरे भी नजर आएंगे.

इसके अलावा, इस बार दो नए और दमदार कलाकारों की एंट्री हुई है, जिनमें जयदीप अहलावत और निमरत कौर का नाम शामिल है.

कैसा रहा है सीरीज का प्रदर्शन?

सीजन 3 अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना बाकी है, इसलिए फिलहाल इस पर कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है. लेकिन कुल मिलाकर, इस पूरी सीरीज की IMDb रेटिंग 8.7/10 है, जो यह बताती है कि यह सीरीज दर्शकों को कितनी पसंद आई है.