Ba***ds of Bollywood Row: समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी पर ठोका मुकदमा, रेड चिलीज़' पर 2 करोड़ का मानहानि केस

Sameer Wankhede vs Shah Rukh Khan: एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी 'रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला जुड़ा है आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज़ 'द बा***र्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से. समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज़ में जानबूझकर उनकी और नशीली दवाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकारी एजेंसियों की छवि खराब की गई है. उन्होंने अपनी याचिका में नेटफ्लिक्स का भी नाम लिया है.

वानखेड़े का कहना है कि यह सीरीज़ जनता का कानून और एजेंसियों पर से भरोसा कम करने की कोशिश है. उन्होंने कहा, "यह सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी इज्जत खराब करने के इरादे से बनाई गई है, और वो भी तब जब मेरे और आर्यन खान से जुड़े मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं."

वानखेड़े ने क्या-क्या आरोप लगाए?

बदनाम करने की साजिश: उनका दावा है कि सीरीज़ में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है और जांच से जुड़ी घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. राष्ट्रीय सम्मान का अपमान: वानखेड़े ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि शो के एक सीन में एक किरदार 'सत्यमेव जयते' बोलने के बाद अश्लील इशारा करता है. यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान कानून का उल्लंघन है. कानून का उल्लंघन: उन्होंने यह भी कहा कि शो का कंटेंट आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नियमों के खिलाफ है.

वानखेड़े की मांग क्या है?

उन्होंने मांग की है कि इस शो की स्ट्रीमिंग और डिस्ट्रिब्यूशन पर तुरंत रोक लगाई जाए.

उन्होंने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है. वानखेड़े ने कहा है कि यह रकम उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि इसे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर मरीज़ों के इलाज के लिए दान कर दिया जाए.

इस मामले का बैकग्राउंड क्या है?

आपको याद होगा, 2021 में एक क्रूज़ शिप पर ड्रग्स का मामला सामने आया था, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आया था. उस समय समीर वानखेड़े ही इस केस की जांच कर रहे थे.

हालांकि, बाद में खुद समीर वानखेड़े पर ही CBI ने केस दर्ज कर लिया. मई 2023 में CBI ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्यन खान को केस में बचाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने की कोशिश की थी. वानखेड़े इन सभी आरोपों से इनकार करते आए हैं और कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है.

अब इसी बैकग्राउंड में बनी इस सीरीज़ ने मामले को और गरमा दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगा.