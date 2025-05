Salman Khan Mother’s Day Post: सलमान खान ने मदर्स डे पर साझा की प्यारी तस्वीर, लिखा इमोशनल कैप्शन (View Pic)

Salman Khan (Photo Credits: Instagram)

Salman Khan Mother’s Day Post: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने मदर्स डे के खास मौके पर अपनी दोनों माताओं के साथ एक भावुक और प्यारी तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है. इस फोटो में सलमान अपनी सगी मां सलमा खान और सौतेली मां हेलन के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में सलमान अपनी दोनों माओं के साथ मुस्कुराते हुए बैठे हैं, वहीं दोनों माताएं उन्हें प्यार से घेरे हुए हैं. सलमान खान ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा, “Thank u dad for the best mothers in the world. To the most beautiful women in my world. Happy Mother’s Day.” सलमान का यह कैप्शन दर्शाता है कि वह अपने परिवार के कितने करीब हैं और अपने पिता सलीम खान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी जिंदगी में दो खास महिलाओं को जगह दी.

इस इमोशनल पोस्ट को फैंस और सेलिब्रिटीज का भरपूर प्यार मिल रहा है. कुछ ही मिनटों में पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “मां का कोई दिन नहीं होता.. मां से ही हर दिन होता है.” वहीं कई फैन्स ने सलमा खान को मदर्स डे की बधाई भी दी है. सलमान खान की यह पोस्ट न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपने निजी और भावनात्मक पलों को फैंस के साथ साझा करना पसंद करते हैं.

सलमान खान का इंस्टा पोस्ट:

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों फिल्म 'किक 2' को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है और इसका निर्देशन फिरोज नाडियाडवाला कर सकते हैं.