Salman Khan के साथ फिल्म बनाने की तैयारी में मलयालम डायरेक्टर Mahesh Narayanan, बड़े एक्शन थ्रिलर पर शुरू हुई बातचीत

Salman Khan (Photo Credits: Instagram)

Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर अपने फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज़ की तैयारी कर रहे हैं. खबर है कि वह मलयालम फिल्मों के चर्चित डायरेक्टर Mahesh Narayanan के साथ एक हाई-स्केल एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करने की बातचीत कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक हाल ही में महेश नारायणन मुंबई में सलमान से मिले जहां दोनों ने इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती चर्चा की. फिल्म की कहानी को लेकर सलमान खान काफी उत्साहित बताए जा रहे हैं. फिलहाल बातचीत शुरुआती स्तर पर है लेकिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और आने वाले महीनों में पूरी स्क्रिप्ट सुनने की इच्छा जाहिर की है.

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सलमान की बहन Alvira Khan Agnihotri प्रोड्यूस करेंगी, जो अपने पति Atul Agnihotri के साथ मिलकर Reel Life Productions के बैनर तले इसे आगे बढ़ा रही हैं. Mahesh Narayanan को 'Take Off', 'CU Soon' और 'Malik' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. यह फिल्म उनकी हिंदी सिनेमा में डायरेक्टोरियल डेब्यू होगी और वो भी एक बड़े कमर्शियल स्केल पर.

Salman Khan के साथ फिल्म बनाने की तैयारी में मलयालम डायरेक्टर:

View this post on Instagram A post shared by Movified (@movifiedbollywood)

अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह फिल्म न केवल सलमान के फैंस के लिए ट्रीट होगी बल्कि साउथ और बॉलीवुड के मेल का एक नया उदाहरण भी बन सकती है. दोनों इंडस्ट्रीज़ की संवेदनशीलता और सिनेमाई अप्रोच को एक साथ लाकर यह प्रोजेक्ट कुछ खास पेश करने की उम्मीद जगाता है.