Raashii Khanna ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने फैंस को किया घायल (View Pics)

Raashii Khanna Latest Hot Pics: बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस राशी खन्ना ने एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पहाड़ों के बीच पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं. लाल रंग के डीप नेक स्विमसूट में राशी खन्ना का यह अवतार फैंस को बेहद हॉट लग रहा है. इन तस्वीरों में उनके बैकग्राउंड में पहाड़, पानी और सनसेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरों को और भी दिलकश बना रहा है.

राशी ने कैप्शन में लिखा – “Lost and don’t want to be found!” यानी वो इस हसीन लोकेशन में इतनी खो गई हैं कि वापस लौटने का मन ही नहीं है. उनकी इस पोस्ट को एक घंटे के भीतर तीन लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें "गॉर्जियस", "हॉटी" और "स्टनर" जैसे कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं. एक्ट्रेस वाणी कपूर ने भी कमेंट कर उन्हें "Hottie" बताया.

राशी खन्ना ने रेड स्विमसूट में गिराई बिजली:

राशी खन्ना इन दिनों अपनी खूबसूरत अदाओं और सोशल मीडिया पोस्ट्स के चलते लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. उनकी ये तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह ना सिर्फ एक शानदार अदाकारा हैं बल्कि फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी किसी से कम नहीं हैं.