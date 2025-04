Preity Zinta congratulates Yuzvendra Chahal with a Hug: कोलकाता पर जीत के बाद प्रीति ज़िंटा ने युजवेंद्र चहल लगाया गले, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Watch Video)

Preity Zinta congratulates Yuzvendra Chahal with a Hug: आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 16 रन से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के हीरो रहे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, जिन्होंने मैच में 4 विकेट चटकाकर अपनी टीम को टूर्नामेंट की अब तक की सबसे यादगार जीत दिलाई. मैच के बाद टीम की सह-मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति ज़िंटा का जश्न देखने लायक था. जैसे ही पंजाब की जीत हुई, प्रीति मैदान पर दौड़ती हुई आईं और उन्होंने चहल को गले लगाकर जीत की बधाई दी. दोनों के बीच की यह गर्मजोशी भरी मुलाकात कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

प्रीति ज़िंटा का यह भावुक पल दर्शकों को काफी पसंद आया. वायरल वीडियो में प्रीति चहल से बात करते हुए बेहद खुश नजर आ रही हैं. एक अन्य वीडियो में प्रीति अपने कांपते हुए हाथ दिखाती हैं, जिसमें वे मैच की टेंशन और एक्साइटमेंट को दर्शाती हैं. मुल्लांपुर के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने केवल 112 रन बनाए थे. जवाब में कोलकाता की टीम मजबूत शुरुआत के बावजूद 95 रन पर ढेर हो गई. युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके और अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया.

Preity Zinta was really happy with performance of Punjab Kings Today.

