Hera Pheri 3 Controversy: Paresh Rawal का 'Phir Hera Pheri' पर बड़ा बयान: बोले - 'पहली फिल्म जैसी मासूमियत नहीं थी, बराबर वाली बात नहीं बनी'

Hera Pheri 3 Controversy: बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों में से एक 'Hera Pheri' को लेकर फैंस की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है. फिल्म में बाबू भैया का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता Paresh Rawal ने हाल ही में 'Phir Hera Pheri' को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरी फिल्म में पहली जैसी मासूमियत नहीं थी और फिल्म बराबर वाली बनी ही नहीं. Paresh Rawal ने कहा - “It lost its innocence. Sorry to say, but wo film nahi bani thi barabar.” उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई फैंस उनकी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि 'Phir Hera Pheri' में ज्यादा कैरेक्टर्स और कॉम्प्लिकेशन ने उस सहज हास्य को खत्म कर दिया, जो 'Hera Pheri' की जान थी.

पहली फिल्म की सादगी, लिमिटेड कैरेक्टर्स और मजबूत स्क्रिप्ट ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई थी. वहीं सीक्वल में कॉमेडी का स्केल बढ़ाने की कोशिश में ऑरिजिनल चार्म कहीं खो गया. हालांकि 'Phir Hera Pheri' भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन पक्के फैंस अब भी पहली फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं. Paresh Rawal का यह बयान ऐसे समय आया है जब 'Hera Pheri 3' को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं. उम्मीद की जा रही है कि अगली फिल्म में मेकर्स पुराने चार्म को वापस लाने की कोशिश करेंगे.

Paresh Rawal का 'Phir Hera Pheri' पर बड़ा बयान:

अब देखना होगा कि क्या मेकर्स Paresh Rawal की इस प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेंगे और 'Hera Pheri 3' को वैसी मासूमियत और सरलता के साथ पेश करेंगे, जैसी पहली फिल्म में थी.