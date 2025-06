Palak Tiwari Bold Beach Look: पलक तिवारी ने मॉरिशस वेकेशन से शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस हुए दीवाने (View Pics)

Palak Tiwari (Photo Credits: Instagram)

Palak Tiwari Bold Beach Look: एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज़ से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पलक ने हाल ही में मॉरिशस वेकेशन से अपनी कुछ बेहद स्टनिंग तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं. पलक ने अपने वेकेशन एल्बम में पिंक और पर्पल क्रोशिया बिकिनी सेट में फोटो शेयर की हैं. खुले बाल, सटल मेकअप और बीच बैकग्राउंड के साथ उनका ये बोल्ड अवतार इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. पलक ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “PT in Mauritius – an album 😛🎀” और कुछ ही घंटों में तस्वीरों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बरसात हो गई.

फैंस ने उनकी तस्वीरों पर “गॉर्जियस”, “स्टनिंग” जैसे कमेंट्स किए और हार्ट व फायर इमोजी से कमेंट सेक्शन भर दिया.पलक तिवारी का ये बीच लुक एक बार फिर यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि फैशन और स्टाइल के मामले में भी यूथ आइकन बन चुकी हैं. उनके इस वेकेशन लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस अब उनकी अगली पोस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पलक तिवारी का बीच लुक:

पलक तिवारी को आखिरी बार संजय दत्त और मौनी रॉय के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म द भूतनी में देखा गया था. फिल्म ने दर्शकों को निराश किया था. अब उनके फैंस पलक के नए प्रोजेक्ट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं.