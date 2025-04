Padma Awards 2025: बालकृष्ण, अजीत कुमार, अरिजीत सिंह, शेखर कपूर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म सम्मान से नवाजा

Padma Awards 2025: दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सोमवार को आयोजित पद्म पुरस्कार 2025 समारोह में भारत की कला, संगीत और सिनेमा जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नंदमुरी बालकृष्ण, अजीत कुमार, शेखर कपूर, अरिजीत सिंह, रिकी केज समेत कई प्रतिष्ठित शख्सियतों को पद्म सम्मान से नवाजा. दिवंगत गायक पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया, जिसे उनकी पत्नी ने ग्रहण किया.

नंदमुरी बालकृष्ण ने पारंपरिक आंध्रवासी परिधान में आकर पद्म भूषण प्राप्त किया, जबकि अजीत कुमार सूट में नजर आए. शेखर कपूर और प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. वहीं, गायक अरिजीत सिंह और म्यूज़िक प्रोड्यूसर रिकी केज को पद्म श्री से नवाजा गया. यह कार्यक्रम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया.

