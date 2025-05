Kapil Sharma Show Promo Out: कपिल शर्मा ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के नए सीजन का किया ऐलान, प्रोमो में सुनील ग्रोवर भी आए नजर (Watch Video)

Kapil Sharma (Photo Credits: Instagram)

Kapil Sharma Show Promo Out: कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा एक बार फिर दर्शकों को हंसी का फुल डोज देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने सुपरहिट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के नए सीजन का ऐलान कर दिया है. यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा और इसकी शुरुआत 21 जून 2025 से होगी. खास बात यह है कि इस बार प्रोमो में एक बार फिर सुनील ग्रोवर की वापसी हुई है, जिसे देखकर फैन्स काफी एक्साइटेड हो गए हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें कपिल शर्मा फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं. वहीं बैकग्राउंड में शो के अन्य सितारों की झलक भी मिलती है. प्रोमो के कैप्शन में लिखा गया है – “Hassi hogi out of control ‘cuz Kapil and gang are back once more. Ab har Funnyvaar, badhega humara parivaar with the new season of The Great Indian Kapil Show, streaming from 21 June, only on Netflix!”

शो के इस सीजन में कपिल शर्मा के साथ पुराने चहेते चेहरे जैसे सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह, कीकू शारदा, राजीव ठाकुर और अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. ये सभी कलाकार अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार एक्टिंग से एक बार फिर दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार हैं.

देखें प्रोमो वीडियो:

गौरतलब है कि पिछला सीजन भी नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हुआ था और उसे दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. अब नए सीजन में सुनील ग्रोवर की वापसी ने एक बार फिर शो को चर्चा में ला दिया है. सोशल मीडिया पर प्रोमो रिलीज होते ही कपिल और सुनील के फैंस ने वापसी का जोरदार स्वागत किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि कपिल और उनकी टीम इस बार दर्शकों को कितनी जोरदार हंसी की डोज दे पाते हैं. फिलहाल तो प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है.