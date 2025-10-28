सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन 2025: परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धांजलि, सुनील ग्रोवर की खास अपील

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर : भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने अपने प्रेरक आदर्श वाक्य 'नभः स्पृशं दीप्तम् – गौरव के साथ आकाश को छूओ' के साथ देशवासियों को एक अनूठे आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया है. इस आयोजन को और आकर्षक बनाने के लिए मशहूर अभिनेता और हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर ने भी इसमें हिस्सा लेने की अपील की है. एक वीडियो में सुनील ग्रोवर कहते हैं, "मैं सुनील ग्रोवर, आप सभी से सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन में मिलने आ रहा हूं. 2 नवंबर को जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों के नाम पर दौड़ में शामिल हों."

परमवीर चक्र विजेता शहीद निर्मलजीत जीत सिंह सेखों की वीरता और बलिदान को समर्पित सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन 2025 (Sekhon Indian Air Force Marathon 2025) का आयोजन 2 नवंबर 2025 को होगा. यह मैराथन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम सहित देशभर के 60 स्थानों पर आयोजित होगी. भारतीय वायु सेना ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर इस आयोजन की घोषणा करते हुए बताया कि यह दौड़ हमारे वीर सैनिक निर्मल जीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए. यह भी पढ़ें : Tejashwi Yadav On Waqf Bill: तेजस्वी यादव के वक्फ कानून वाले बयान पर बवाल, एमआरएम ने बताया वोट बैंक की राजनीति

सेखों एकमात्र वायु सेना कर्मी हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, परमवीर चक्र, प्रदान किया गया. उनकी वीरता की कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है, और यह मैराथन उनके बलिदान को याद करने का एक प्रयास है. मैराथन में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जैसे 42 किमी फुल मैराथन, 21 किमी हाफ मैराथन, 10 किमी और 5 किमी की दौड़, ताकि सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकें. यह आयोजन न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि देशभक्ति और सैनिकों के प्रति सम्मान को भी प्रेरित करेगा. भारतीय वायु सेना ने बताया कि देशभर में 60 शहरों में होने वाली यह दौड़ एकता और साहस का प्रतीक होगी. दिल्ली में मुख्य आयोजन जेएलएन स्टेडियम में सुबह 6 बजे शुरू होगा, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेंगे.