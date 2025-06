Kaalidhar Laapata: अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म 'कालीधर लापता' का हुआ ऐलान, 4 जुलाई को ZEE5 पर देगी दस्तक (View Poster)

Abhishek Bachchan (Photo Credits: Instagram)

Kaalidhar Laapata: अभिषेक बच्चन एक बार फिर दिल छू लेने वाली कहानी के साथ वापसी को तैयार हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'कालीधर लापता' का ऐलान हो चुका है और इसका दिलचस्प पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है. यह फिल्म 4 जुलाई 2025 को ZEE5 पर प्रीमियर होने जा रही है. फिल्म में अभिषेक बच्चन एक संवेदनशील किरदार में नजर आएंगे, जो एक बच्चे के साथ जीवन की अनकही राहों और भावनात्मक सफर पर निकलता है. पोस्टर में अभिषेक एक पेड़ की डाली पर एक बच्चे के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जो फिल्म के भावनात्मक और सरल अंदाज को बखूबी दर्शाता है.

इस फिल्म का निर्देशन मधुमिता ने किया है और इसे मनीषा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी ने प्रोड्यूस किया है. 'कालीधर लापता' को ज़ी स्टूडियोज और एम्मे एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रजेंट किया है. बच्चन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “चर्चाओं पर अब फुल स्टॉप. Sometimes, getting lost isn’t a detour; it’s where the real story begins.”

'कालीधर लापता' का हुआ ऐलान:

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Bachchan (@bachchan)

'कालीधर लापता' एक इमोशनल जर्नी है जिसमें सपने, मोड़ और उम्मीदें शामिल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म डिजिटल दर्शकों को कितना जोड़ पाती है. 4 जुलाई को ZEE5 पर इसके प्रीमियर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.