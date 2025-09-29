IND vs PAK Memes Go Viral: फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब; सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हैं. इस एडिशन में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें थे. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: India Beat Pakistan In Asia Cup Final 2025: फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बड़बोले पाक को एक बार फिर चटाई धूल, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आघा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.
सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल:
