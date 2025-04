Costao: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म 'कोस्टाओ' का ऐलान, कस्टम अधिकारी की भूमिका में आएंगे नजर (View Poster)

Costao: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं. उनकी नई फिल्म कोस्टाओ का ऐलान कर दिया गया है. यह फिल्म एक बायोपिक है, जिसमें नवाजुद्दीन, कस्टम अधिकारी कोस्टाओ फर्नांडीज की भूमिका निभाएंगे. फिल्म का निर्देशन सेजल शाह कर रहे हैं और इसे विनोद भानुशाली प्रोड्यूस कर रहे हैं. कोस्टाओ एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो 1990 के दशक में गोवा में सोने की तस्करी के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई की सच्ची कहानी पर आधारित है.

यह फिल्म उस दौर की कहानी है, जब भारत में तस्करी का बोलबाला था और गोवा इसके केंद्र में था. समुद्र के रास्ते सोने की अवैध तस्करी होती थी, जिसे रोकने के लिए एक बहादुर कस्टम अधिकारी कोस्टाओ फर्नांडीज ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसी किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में एक्शन, थ्रिल और रियल ड्रामा भरपूर होगा, जो दर्शकों को 90 के दशक के उस खतरनाक दौर की सैर कराएगा.

Before they called him a hero, they called him guilty.#Costao took on Goa’s smuggling network with nothing but grit and guts.

Coming soon on #ZEE5#ZEE5Global #CostaoOnZEE5@Nawazuddin_S @bapat_priya @hussainthelal #KishorKumarG @GaganDevRiar @sejtherage @vinodbhanu… pic.twitter.com/rjQoQCrgNy

