बोल्ड एंड बॉसी लुक में नजर आईं Akanksha Puri, इंस्टाग्राम पर शेयर की ग्लैमरस फोटोज (View Pics)

Akanksha Puri (Photo Credits: Instagram)

Akanksha Puri Hot Pics: भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बॉसी और स्टनिंग लुक फैंस को दीवाना बना रहा है. इस फोटोशूट में आकांक्षा ने व्हाइट क्रॉप टॉप और मैचिंग पैंट्स पहनी है. खास बात है उनका स्टाइलिश टाई लुक, जो इस आउटफिट को एक दम हटकर बनाता है. उन्होंने गोल्डन हूप इयररिंग्स, ब्रासलेट्स और रिंग्स के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है. उनका मेकअप सटल है लेकिन उनके एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस सबका ध्यान खींच रहे हैं.

आकांक्षा ने फोटो के कैप्शन में लिखा – “I know how to turn a Look into a Statement 🔥❤️”, और सच में उन्होंने ये बात साबित भी कर दी. फैंस उनके इस लुक को देख कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने लिखा “Bossy🔥”, तो कोई बोला “Hottest beauty ever my love ❤️🔥”. आकांक्षा की इस स्टाइलिश झलक को देखकर ये साफ है कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं. उनका यह अवतार न सिर्फ भोजपुरी फैंस को पसंद आ रहा है, बल्कि फैशन लवर्स भी इसे खूब सराह रहे हैं.

आकाक्षा पुरी का बोल्ड लुक:

View this post on Instagram A post shared by Akanksha Puri🧚‍♀️ (@akanksha8000)

वर्कफ्रंट की बात करें तो आकांक्षा पुरी कई म्यूजिक वीडियोज और शोज़ में नजर आ चुकी हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी हर अपडेट से फैंस को जोड़े रखती हैं. फिलहाल उनका यह लेटेस्ट ग्लैम लुक इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और फैंस इस अंदाज को “परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट” बता रहे हैं.