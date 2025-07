HK vs MAS, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 2025 Live Streaming: मलेशिया बनाम हांगकांग एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Photo Credit:X@MalaysiaCricket)

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Asia Pacific Cricket Champions Trophy) के फाइनल मुकाबला 26 जुलाई(शनिवार) को सिंगापुर(Singapore) के सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड(Singapore National Cricket Ground) में खेला जाएगा. इससे पहले मलेशिया की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर रही जबकि हांगकांग दूसरे स्थान पर रहा. अब यह दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए आमने-सामने होंगी. अब दोनों टीमें खिताबी भिड़ंत के लिए तैयार हैं, जहां मलेशिया का ऑलराउंड प्रदर्शन और हांगकांग की मजबूत बल्लेबाज़ी टक्कर में होगी. देखना दिलचस्प होगा कि एशिया पैसिफिक क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा.

मलेशिया की बात करें तो उन्होंने अपना पिछला मुकाबला समोआ के खिलाफ 6 विकेट से जीता. इस मैच में समोआ ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए. सैमुएल फ्रेंच और फेरेटी सुलुलोटो सस्ते में आउट हो गए, लेकिन डेरियस विसर ने 64 गेंदों पर शानदार 107 रनों की पारी खेली. केलिब जस्मत ने भी उपयोगी योगदान दिया और समोआ ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया ने 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

वहीं हांगकांग की टीम ने अपने पिछले मैच में सिंगापुर को 52 रनों से हराया. इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए हांगकांग ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 193 रन बनाए. जीशान अली ने 21 रन बनाए, अंशुमान रथ ने 52 गेंदों में 77 रन बनाए और बाबर हयात ने 32 गेंदों पर 51 रन की तेज पारी खेली. सिंगापुर की टीम लक्ष्य का पीछा करते पूरी टीम 141 रनों पर ढेर हो गई.

मलेशिया बनाम हांगकांग एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबला 26 जुलाई(शनिवार) को सिंगापुर के सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 AM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 11:00 बजे होगा.

मलेशिया बनाम हांगकांग एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अधिकारिक प्रसारणकर्ता उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण मलेशिया बनाम हांगकांग फाइनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन इसके लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

मलेशिया बनाम हांगकांग एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

मलेशिया बनाम हांगकांग एशिया पैसिफिक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन अधिकार Fancode App पर उपलब्ध होगा, जहां फैंस इस मैच का लाइव लुफ्त अपने मोबाइल, टैब, स्मार्ट टीवी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उठा सकते हैं.