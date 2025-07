IND vs ENG 4th Test 2025 Day 4 Live Streaming: चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की स्तिथि नाजुक, इंग्लैंड बड़े बढ़त की ओर अग्रसर, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें चौथे दिन का खेल

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 135 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 544 रन बना लिए हैं और अब तक 186 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है. कप्तान बेन स्टोक्स 77 रन और लियाम डॉसन 21 रन बनाकर नाबाद हैं. इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही और पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाजों ने 166 रनों की साझेदारी की. स्टार बल्लेबाज जो रूट ने शानदार 150 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 248 गेंदों पर 14 चौके लगाए। वहीं, बेन डकेट ने 94 रनों का अहम योगदान दिया. मोहम्मद सिराज ने क्रिस वोक्स को आउट कर किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ट्रेडमार्क 'SIUUU' सेलिब्रेशन, खास अंदाज़ में जीता फैंस का दिल, देखें वीडियो

टीम इंडिया की ओर से गेंदबाज़ों ने संघर्ष जरूर किया लेकिन नियमित अंतराल पर सफलता नहीं मिली. भारत की ओर से रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज को एक-एक विकेट मिला. भारत को इंग्लैंड की बड़ी साझेदारियों को तोड़ने में परेशानी हुई और रूट तथा स्टोक्स की अनुभवी पारियों ने टीम इंडिया पर दबाव बनाए रखा. इंग्लैंड की पारी के दौरान रनों की रफ्तार भी अच्छी रही, जिससे उन्होंने बड़ी बढ़त बनाने में सफलता पाई.

इससे पहले, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी निभाई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 83 ओवरों में चार विकेट पर 264 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे दिन पूरी टीम 358 रन पर सिमट गई. भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 58 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए पांच विकेट झटके, जबकि जोफ्रा आर्चर को तीन सफलताएं मिलीं.