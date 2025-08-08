Viral Video: अपनी 16 साल की बेटी को 'Sex Toy' देना चाहती थीं एक्ट्रेस Gautami Kapoor, सोशल मीडिया यूजर्स ने कानून और नैतिकता पर उठाए सवाल
Gautami Kapoor Sex Toy Statement: टीवी और फिल्म अभिनेत्री गौतमी कपूर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर विवादों में आ गई हैं. इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह अपनी बेटी को 16वें जन्मदिन पर “सेक्स टॉय यानी कि वाइब्रेटर” गिफ्ट देने के बारे में सोच रही थीं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. गौतमी कपूर ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब उनकी बेटी 16 साल की हुई थी, तब वह सोच रही थीं कि उसे क्या गिफ्ट दें. उन्होंने बातचीत में कहा, “क्या मैं उसे सेक्स टॉय दूं? क्या मैं उसे वाइब्रेटर दूं? मैं सोच रही थी कि उसे कुछ ऐसा दूं जिससे वह अपने शरीर को समझ सके.”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब उनकी बेटी 19 साल की है और वह इस सोच की सराहना करती है कि उसकी मां ने इतने खुले तरीके से यह विषय उठाया.

गौतमी कपूर के 'वाइब्रेटर गिफ्ट' बयान पर बवाल

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

हालांकि यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसे “अति-प्रगतिशील सोच” बताते हुए आलोचना की, तो कुछ ने इसे भारत की कानूनी उम्र सीमा के संदर्भ में भी आपत्तिजनक करार दिया.

एक यूजर ने लिखा, “भारत में सहमति की उम्र 18 साल है. 16 साल की बच्ची को ऐसा उपहार देना न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि कानून की नजर में भी गलत हो सकता है.” वहीं, एक अन्य ने टिप्पणी की, “गौतमी कपूर ने शायद ध्यान नहीं दिया कि इस तरह की सोच से वे सोशल मीडिया पर कितने बड़े विवाद का हिस्सा बन जाएंगी.”

चर्चा में आने के लिए ऐसा बयान दे रही?

कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि वह सिर्फ चर्चा में आने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं. वहीं, कई लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वे अब गौतमी कपूर को फॉलो नहीं करेंगे.

हालांकि कुछ वर्ग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस बयान को सकारात्मक रूप में लिया. उनके अनुसार, यह माता-पिता और बच्चों के बीच खुले संवाद की शुरुआत हो सकती है, जो भारत में आमतौर पर वर्जित विषय माना जाता है.

पेरेंटिंग को लेकर छिड़ी बहस

फिलहाल इस विवाद पर गौतमी कपूर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन यह घटना पेरेंटिंग, संस्कृति, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है.