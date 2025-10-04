ओम शांति! बॉलीवुड और मराठी एक्ट्रेस Sandhya Shantaram का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Actress Sandhya Shantaram Passes Away (Photo- @imbhandarkar/X)

Actress Sandhya Shantaram Passes Away: बॉलीवुड और मराठी सिनेमा (Marathi Cinema) में 1950 और 1960 के दशक में अपने एक्टिंग और डांस से दर्शकों का दिल जीतने वाली संध्या शांताराम अब हमारे बीच नहीं रहीं. शनिवार को उनके निधन की खबर आई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लंबे समय से बीमार चल रही संध्या शांताराम उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं. हालांकि, उनके निधन का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक है.

संध्या शांताराम का पार्थिव शरीर शनिवार को अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क (Shivaji Park) स्थित वैकुंठ धाम ले जाया गया. उनके सहकर्मी और फिल्म जगत (Film Industry) के साथी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

ये भी पढें: Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई कुनिका सदानंद और अशनूर कौर की क्लास, मजेदार होगा वीकेंड का वार

अदाकारा संध्या शांताराम का निधन

Saddened by the passing of legendary actress Sandhya Shantaram Ji. Her iconic roles in films like #Pinjra, #DoAnkhenBarahHath, #Navrang, and #JhanakJhanakPayalBaaje will forever be cherished. Her remarkable talent and mesmerizing dance skills have left an indelible mark on the… pic.twitter.com/fOttHtmuMz — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) October 4, 2025

संध्या शांताराम का फिल्मी करियर

संध्या शांताराम ने निर्माता वी. शांताराम के साथ कई फिल्मों में काम किया, और बाद में उनकी जीवनसंगिनी बनीं. सिनेमा में उनकी असाधारण प्रतिभा और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.

उनकी यादगार फिल्में, #Pinjra, #DoAnkhenBarahHath, #Navrang, और #JhanakJhanakPayalBaaje आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हैं.

निर्देशक मधुर भंडारकर ने जताया शोक

निर्देशक मधुर भंडारकर (Director Madhur Bhandarkar) ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा,''महान अभिनेत्री संध्या शांताराम जी के निधन से गहरा दुःख हुआ. पिंजरा, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग और झनक झनक पायल बाजे जैसी फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी.

धुर भंडारकर ने आगे कहा कि उनकी अद्भुत प्रतिभा और मनमोहक नृत्य कौशल ने सिनेमा जगत पर अमिट छाप छोड़ी है.