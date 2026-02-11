BIPL Season 5 Auction: भोजपुरी क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज जल्द, ऑक्शन में पहुंचे सुपरस्टार मनोज तिवारी और निरहुआ

BIPL Auction Season 5

Bhojpuri Industry Premiere League 5 Auction: भोजपुरी सिनेमा के शौकीनों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग (BIPL) के पांचवें सीजन की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. हाल ही में आयोजित हुए खिलाड़ियों के ऑक्शन (Auction) में भोजपुरी जगत के दो सबसे बड़े स्तंभ मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' एक साथ नजर आए.

मैदान पर फिर दिखेगा 'सितारों' का जलवा

बीआईपीएल का पांचवा सीजन इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्य होने वाला है. ऑक्शन के दौरान मनोज तिवारी और निरहुआ की मौजूदगी ने माहौल में जोश भर दिया. दोनों दिग्गजों ने न केवल अपनी-अपनी टीमों की रणनीतियों पर चर्चा की, बल्कि युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया.

ऑक्शन की मुख्य बातें:

दिग्गजों का जमावड़ा: मनोज तिवारी और निरहुआ के अलावा इंडस्ट्री के कई अन्य कलाकार और प्रोड्यूसर्स भी इस नीलामी का हिस्सा बने.

टीम फॉर्मेशन: ऑक्शन में कई नए और टैलेंटेड चेहरों पर दांव लगाया गया है, जो इस बार लीग में अपनी चमक बिखेरेंगे.

मनोज तिवारी का बयान: मनोज तिवारी ने क्रिकेट को भोजपुरी समाज को जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया बताया.

निरहुआ का जोश: निरहुआ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए संकेत दिया कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है.

फैंस के बीच भारी उत्साह

सोशल मीडिया पर इस ऑक्शन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. फैंस अपने पसंदीदा सितारों को क्रिकेट की ड्रेस में देखने और चौके-छक्के जड़ते देखने के लिए बेताब हैं. बीआईपीएल ने पिछले चार सीजनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और सीजन 5 से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

नोट: BIPL Season 5 के मैचों का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम ट्रॉफी अपने नाम करती है.