Apoorva Mukhija ने Rida Tharana को ब्लैक मैजिक विवाद में किया सपोर्ट, बोलीं - 'नेगेटिविटी मत फैलाओ'

Apoorva Mukhija (Photo Credits: Instagram)

Apoorva Mukhija supports Rida Tharana: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा ने ब्लैक मैजिक कमेंट के बाद ट्रोल हो रहीं अपनी दोस्त रिदा थराना के समर्थन में आवाज़ उठाई है. हाल ही में अपूर्वा ने अपने यूट्यूब वीडियो Till I Say It Is में एक टैरो कार्ड रीडर से मिलने की बात साझा की थी, जिसमें उन्होंने बिना किसी नाम लिए कहा कि कोई करीबी उन पर काला जादू कर रहा है. इसके बाद इंटरनेट पर लोगों ने रिदा थराना को टारगेट करना शुरू कर दिया.

इंस्टाग्राम स्टोरी में अपूर्वा ने लिखा, “मेरे वीडियो के बाद काफी नेगेटिविटी फैल रही है. मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की थीं, न कि किसी को दोषी ठहराने के लिए. कृपया गलतफहमियां न फैलाएं.” इसके साथ उन्होंने रिदा के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें दोनों गले मिल रही हैं और कैप्शन में लिखा, “Only love for @rida.tharana”

अपूर्वा मखीजा का पोस्ट:

Apoorva Makhija (Photo Credits: Instagram)

वहीं, रिदा ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि वह अपनी बीमार मां का ख्याल रख रही हैं और पिछले साल से परिवार का सहारा बनी हुई हैं. उन्होंने लिखा, “मैं परफेक्ट बनने नहीं आई हूं. मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए कमाना, घूमना और प्यार से भरी ज़िंदगी जीना चाहती हूं.” बता दें कि अपूर्वा India’s Got Latent शो के विवादित एपिसोड का हिस्सा थीं, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अल्लाबादिया के कमेंट्स पर बवाल मचा था. शो से जुड़े सभी कलाकारों पर FIR दर्ज की गई है और एपिसोड्स डिलीट कर दिए गए हैं.