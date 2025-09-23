PhonePe का IPO कब तक आएगा, DRHP फाइलिंग पर क्या है अपडेट? जानें कंपनी का पूरा Financial Performance

Photo- @PhonePe/X

PhonePe IPO 2025: डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप PhonePe जल्द ही अपना IPO लाने वाला है. कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफोर्मेंस से निवेशकों को पहले ही आश्वस्त कर दिया है. वित्त वर्ष 2025 में PhonePe के रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि और घाटे में उल्लेखनीय कमी देखी गई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कंपनी लाभप्रदता (Profitability) की ओर बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में PhonePe का रेवेन्यू ₹7,115 करोड़ तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹5,064 करोड़ था. इसका मतलब है कि कंपनी ने साल-दर-साल लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की है.

फोनपे की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार

फोनपे (PhonePe) की प्रॉफिटेबिलिटी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. EBITDA (ESOP लागत को छोड़कर) ₹1,477 करोड़ रहा, जबकि EBIT पहली बार ₹117 करोड़ के साथ सकारात्मक रहा. वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध घाटा (Net Loss) ₹1,996.1 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर ₹1,727.4 करोड़ रह गया. इसके अलावा, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा और ऑपरेशनल से ₹1,202 करोड़ का नेट कैश फ्लो प्राप्त हुआ.

PhonePe ने अपने पेमेंट बिजनेस से आगे बढ़कर फाइनेंशियल सर्विसेज (Financial Services), लोन डिस्ट्रीब्यूशन (Loan Distribution) और स्टॉकब्रोकिंग (Stockbroking) जैसी नई सेवाओं में भी प्रवेश किया है. यह रणनीति कंपनी को भारत के डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना रही है.

PhonePe जल्द दाखिल करेगा DRHP

अपने आईपीओ की तैयारी में, फोनपे इस साल के अंत तक अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने वाला है. डीआरएचपी एक दस्तावेज है, जिसमें कंपनी अपने वित्तीय आंकड़ों (Financial Data), व्यवसाय (Business), जोखिमों (Risk) और भविष्य की योजनाओं (Future Planing) के बारे में पूरी जानकारी शेयर करती है. यह निवेशकों को कंपनी और IPO के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करता है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि फोनपे के वित्त वर्ष 2025 के नतीजे और मजबूत वित्तीय स्थिति इसे आईपीओ के लिए उपयुक्त बनाती है. कंपनी का यह कदम भारतीय डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसे सेक्टर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है.