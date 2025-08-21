आ रहा है IPO का धमाका: अगस्त के अंत तक लॉन्च हो सकते हैं 4700 करोड़ के 5 नए आईपीओ

Upcoming IPOs In August 2025

Upcoming IPOs: अगस्त 2025 में शेयर बाजार में आईपीओ (IPO) की धूम मची हुई है. इस महीने में अब तक कुल 10 आईपीओ लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें रीगल रिसोर्सेज (Regaal Resources) और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर (Highway Infrastructure) जैसे नाम शामिल हैं. बाजार में निवेशकों की उत्सुकता देखते हुए, अगस्त के शेष 10 दिनों में और 5 आईपीओ लॉन्च होने की संभावना है, जो कुल मिलाकर निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे.

विक्रम इंजीनियरिंग (Vikran Engineering) ने भी आधिकारिक घोषणा की है, कि उसका 772 करोड़ रुँपये का आईपीओ 26 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाएगा. यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के शेयर सार्वजनिक बाजार में उपलब्ध होंगे और इसमें निवेश से संभावित रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है.

आगामी आईपीओ

जैन रिसोर्स रीसायक्लिंग का आईपीओ (Jain Resource Recycling IPO)

जैन रिसोर्स रीसायक्लिंग (Jain Resource Recycling) का आईपीओ कुल 2,000 करोड़ रुपये का है. इसमें 500 करोड़ रुपये का नया शेयर इश्यू और 1,500 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. इस ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर्स मयंक पारेक और कमलेश जैन अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. जमा की गई राशि का उपयोग बकाया कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप (Non-Ferrous Metal Scrap) को रिसायकल करके तांबा (Copper), सीसा (Lead) और एल्यूमिनियम (Aluminium) के उत्पाद बनाती है.

जिंकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ (Jinkushal Industries IPO)

जिंकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ अनुमानित रूप से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इसमें 8,650,000 नए शेयर और 1,000,000 शेयर ऑफर फॉर सेल के रूप में प्रमोटर्स द्वारा जारी किए जाएंगे. जमा की गई राशि का उपयोग वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी नई/कस्टमाइज्ड (New/Customized) और इस्तेमाल की गई निर्माण मशीनों (Used/Refurbished Construction Machines) के ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में लगी हुई है.

एन्लॉन हेल्थकेयर का आईपीओ (Anlon Healthcare IPO)

एन्लॉन हेल्थकेयर का आईपीओ अनुमानित 500 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस आईपीओ के तहत 1,40,00,000 नए शेयर जारी किए जाएंगे और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है. जुटाई गई राशि का उपयोग कैपिटल खर्च, कर्ज चुकौती, वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी उच्च-शुद्धता वाले फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स (High-Purity Pharmaceutical Intermediates) और सक्रिय घटक (Active Pharmaceutical Ingredients) का उत्पादन करती है, जो दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं.

सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ (Sunshine Pictures IPO)

सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ अनुमानित 500 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस आईपीओ में नया शेयर इश्यू और प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल शामिल है. प्रमोटर्स में विपुल अमृतलाल शाह और शेफाली विपुल शाह शामिल हैं. जुटाई गई राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा. कंपनी फिल्म, टीवी सीरियल (TV Serials) और वेब सीरीज (Web Series) बनाने, प्रोड्यूस करने और मार्केटिंग करने का काम करती है,