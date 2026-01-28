Stocks Market Update: आज खरीदें या बेचेने वाले शेयर, 28 जनवरी को RVNL, वेदांता और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज समेत ये स्टॉक्स रह सकते हैं फोकस में

Stocks to Buy or Sell Today, January 28, 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है. कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बड़े विनिवेश और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के चलते निवेशक RVNL, वेदांता, मारिको, ONGC और LIC जैसे शेयरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. निफ्टी और सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव के बीच ये स्टॉक्स आज बाजार के केंद्र में रहेंगे.

वेदांता (Vedanta): हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री शुरू

अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता लिमिटेड आज चर्चा में है क्योंकि कंपनी अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक (HZL) में 1.59% हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इसके लिए 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) आज गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है. कंपनी ने इसके लिए ₹685 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है, जो मंगलवार की बंद कीमत से करीब 6% डिस्काउंट पर है. इस बिक्री का उद्देश्य कंपनी के कर्ज को कम करना और पूंजी संरचना में सुधार करना है. यह भी पढ़े: Sensex Today: सेंसेक्स में बंपर उछाल, GST में बदलाव से शेयर मार्केट गदगद, इन Stocks में आई तेजी

RVNL: ₹1,200 करोड़ का बड़ा रेल प्रोजेक्ट

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को दक्षिण मध्य रेलवे से लगभग ₹1,200 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है. इस प्रोजेक्ट में रेल पटरियों का दोहरीकरण (Doubling) और विद्युतीकरण का काम शामिल है. बुनियादी ढांचे पर सरकार के फोकस के चलते RVNL का ऑर्डर बुक काफी मजबूत दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इस शेयर पर बना हुआ है.

LIC: बजाज फाइनेंस में ₹5,120 करोड़ का भारी निवेश

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस के 5.12 लाख डिबेंचर्स खरीदे हैं. यह निवेश कुल ₹5,120 करोड़ का है. LIC के इस बड़े निवेश से बजाज फाइनेंस की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी, जबकि LIC के पोर्टफोलियो में एक सुरक्षित और उच्च रिटर्न वाला एसेट जुड़ गया है.

मारिको (Marico): दमदार तिमाही नतीजों से उत्साह

FMCG दिग्गज मारिको ने दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के शानदार नतीजे पेश किए हैं. कंपनी के शुद्ध लाभ (Net Profit) में सालाना आधार पर 12% की वृद्धि हुई है और यह ₹447 करोड़ पर पहुंच गया है. ग्रामीण मांग में सुधार और 'पैराशूट' व 'सफोला' जैसे मुख्य ब्रांडों के अच्छे प्रदर्शन से कंपनी का राजस्व भी 27% बढ़कर ₹3,537 करोड़ हो गया है.

ONGC: दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ ऐतिहासिक समझौता

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने जापान की मित्सुई (MOL) के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया की सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज के साथ दो 'वेरी लार्ज एथेन कैरियर' (VLECs) जहाजों के निर्माण के लिए समझौता किया है. यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रसद (Logistics) क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

निवेशक क्या करें?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आज के कारोबार में मेटल और FMCG सेक्टर के शेयरों में स्टॉक-विशिष्ट मूवमेंट (Stock-specific movement) रहेगा. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे तिमाही नतीजों और वैश्विक संकेतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी रणनीति बनाएं.