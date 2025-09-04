Sensex Today: सेंसेक्स में बंपर उछाल, GST में बदलाव से शेयर मार्केट गदगद, इन Stocks में आई तेजी

Stock Market Rally: सरकार ने जैसे ही आम आदमी को GST कटौती का तोहफा दिया, शेयर बाजार में भी दिवाली जैसा जश्न शुरू हो गया. गुरुवार, 4 सितंबर को जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स और निफ्टी रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे. सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का जबरदस्त उछाल देखा गया, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे. बाजार में इस बंपर तेजी की सबसे बड़ी वजह GST काउंसिल के वो फैसले हैं, जिनसे 100 से ज्यादा चीजें सस्ती होने वाली हैं.
आखिर GST घटने से शेयर बाजार क्यों खुश हुआ? GST impact on Stock Market
इसे समझना बहुत आसान है. जब सरकार किसी सामान पर टैक्स कम करती है, तो वह सस्ता हो जाता है. सामान सस्ता होने पर हम और आप जैसे आम लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं. इससे कंपनियों की बिक्री (Sales) बढ़ती है और उनका मुनाफा (Profit) भी बढ़ता है. जब कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, तो उनके शेयर के दाम भी आसमान छूने लगते हैं. बस, इसी सीधी-सी गणित की वजह से आज बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई.
इन कंपनियों के शेयरों की हुई चांदी
GST कटौती का सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को मिला है, जिनके प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे.
- गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां: छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर टैक्स घटने की खबर से मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों के शेयर हरे निशान में दौड़ लगा रहे हैं.
- रोजमर्रा का सामान (FMCG): साबुन, शैम्पू, बिस्कुट और तेल जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, और डाबर के शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली.
- AC, टीवी, फ्रिज बनाने वाली कंपनियां: AC और टीवी पर टैक्स 28% से 18% होने की खबर से वोल्टास, व्हर्लपूल और हैवेल्स जैसी कंपनियों के शेयर भी उछल गए.
- सीमेंट और टाइल्स: सीमेंट और टाइल्स पर टैक्स घटने से घर बनाना सस्ता होगा. इस वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आई.
Top Gaining Stocks (As of 9:58 AM IST, Sep 4, 2025)
कुल मिलाकर, सरकार के इस एक फैसले ने न सिर्फ आम आदमी को राहत दी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी है. बाजार का मानना है कि त्योहारी सीजन से पहले इस फैसले से बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा, जिसका सीधा फायदा कंपनियों और उनके निवेशकों को मिलेगा.