Sensex Today: सेंसेक्स में बंपर उछाल, GST में बदलाव से शेयर मार्केट गदगद, इन Stocks में आई तेजी

Stock Market Rally: सरकार ने जैसे ही आम आदमी को GST कटौती का तोहफा दिया, शेयर बाजार में भी दिवाली जैसा जश्न शुरू हो गया. गुरुवार, 4 सितंबर को जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स और निफ्टी रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे. सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का जबरदस्त उछाल देखा गया, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे. बाजार में इस बंपर तेजी की सबसे बड़ी वजह GST काउंसिल के वो फैसले हैं, जिनसे 100 से ज्यादा चीजें सस्ती होने वाली हैं.

आखिर GST घटने से शेयर बाजार क्यों खुश हुआ? GST impact on Stock Market

इसे समझना बहुत आसान है. जब सरकार किसी सामान पर टैक्स कम करती है, तो वह सस्ता हो जाता है. सामान सस्ता होने पर हम और आप जैसे आम लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं. इससे कंपनियों की बिक्री (Sales) बढ़ती है और उनका मुनाफा (Profit) भी बढ़ता है. जब कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, तो उनके शेयर के दाम भी आसमान छूने लगते हैं. बस, इसी सीधी-सी गणित की वजह से आज बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई.

इन कंपनियों के शेयरों की हुई चांदी

GST कटौती का सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को मिला है, जिनके प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे.

गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां: छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर टैक्स घटने की खबर से मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों के शेयर हरे निशान में दौड़ लगा रहे हैं.

रोजमर्रा का सामान (FMCG): साबुन, शैम्पू, बिस्कुट और तेल जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, और डाबर के शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली.

AC, टीवी, फ्रिज बनाने वाली कंपनियां: AC और टीवी पर टैक्स 28% से 18% होने की खबर से वोल्टास, व्हर्लपूल और हैवेल्स जैसी कंपनियों के शेयर भी उछल गए.

सीमेंट और टाइल्स: सीमेंट और टाइल्स पर टैक्स घटने से घर बनाना सस्ता होगा. इस वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आई.

Top Gaining Stocks (As of 9:58 AM IST, Sep 4, 2025) Ticker Company Name Current Price (₹) Change (₹) % Change 751029 Arunis Abode Rights 81.00 +23.14 39.99% MOSCHIP Moschip Technologies Ltd 227.84 +35.15 18.24% GCSL Gretex Corporate Services Ltd 307.95 +36.95 13.63% GANDHITUBE Gandhi Special Tubes Ltd 955.45 +89.75 10.37% INDOFARM Indo Farm Equipment Ltd 262.50 +24.24 10.17% COUNCODOS Country Condo's Ltd 8.11 +0.73 9.89% EMIL Electronics Mart India Ltd 142.64 +11.84 9.05% ATULAUTO Atul Auto Ltd 472.15 +37.35 8.59% PVSL Popular Vehicles And Services Ltd 133.53 +10.01 8.10% AVL Aditya Vision Ltd 492.65 +33.25 7.24% RNBDENIMS R & B Denims Ltd 118.05 +7.49 6.77% FIRSTCRY Brainbees Solutions Ltd 386.80 +24.45 6.75% NETWEB Netweb Technologies India Ltd 2,693.00 +166.10 6.57% M&M Mahindra And Mahindra Ltd 3,498.60 +212.60 6.47% ESCORTS Escorts Kubota Ltd 3,911.30 +233.80 6.36% KOKUYOCMLN Kokuyo Camlin Ltd 123.66 +7.29 6.26% BATAINDIA Bata India Ltd 1,232.40 +70.00 6.02% JHS JHS Svendgaard Laboratories Ltd 11.84 +0.67 6.00% SWARAJENG Swaraj Engines Ltd 4,248.60 +224.20 5.57% ETHOSLTD Ethos Ltd 2,486.10 +126.40 5.36% GANGAFORGE Ganga Forging Ltd 3.84 +0.19 5.21% TRACXN Tracxn Technologies Ltd 53.14 +2.61 5.17% CAMPUS Campus Activewear Ltd 283.10 +13.70 5.09% BROOKS Brooks Laboratories Ltd 145.53 +6.93 5.00% ODIGMA ODigMa Consultancy Solutions Ltd 33.61 +1.60 5.00% BALAJITELE Balaji Telefilms Ltd 111.00 +5.28 4.99% JAYBARMARU Jay Bharat Maruti Ltd 101.98 +4.85 4.99% KAVDEFENCE Kavveri Defence & Wireless Tchnlgs Ltd 77.84 +3.70 4.99% OSIAHYPER Osia Hyper Retail Ltd 21.25 +1.01 4.99% YAARI Yaari Digital Integrated Services Ltd 19.80 +0.94 4.98% IEL Indiabulls Enterprises Ltd 22.37 +1.06 4.97% COLPAL Colgate-Palmolive (India) Ltd 2,500.00 +118.10 4.96% SPCENET Spacenet Enterprises India Ltd 6.99 +0.33 4.95% NOIDATOLL Noida Toll Bridge Company Ltd 4.88 +0.23 4.95% TRU Trucap Finance Ltd 12.96 +0.61 4.94% BGLOBAL Bharatiya Global Infomedia Ltd 3.40 +0.16 4.94% INDOTHAI Indo Thai Securities Ltd 162.99 +7.66 4.93% BRITANNIA Britannia Industries Ltd 6,198.50 +290.50 4.92% YATRA Yatra Online Ltd 164.11 +7.63 4.88% SANGHVIMOV Sanghvi Movers Ltd 342.35 +15.75 4.82% SHANTI Shanti Overseas (India) Ltd 9.84 +0.45 4.79% GATECH GACM Technologies Ltd 0.66 +0.03 4.76% BAJFINANCE Bajaj Finance Ltd 938.75 +42.45 4.74% GAYAHWS Gayatri Highways Ltd 2.00 +0.09 4.71% BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities Ltd 1,436.20 +63.90 4.66% ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail 85.16 +3.75 4.61% QUINTEGRA Quintegra Solutions Ltd 1.83 +0.08 4.57% GODFRYPHLP Godfrey Phillips India Ltd 10,652.00 +463.00 4.54% PGEL PG Electroplast Ltd 578.25 +25.05 4.53% POLICYBZR PB Fintech Ltd 1,912.40 +82.20 4.49%

कुल मिलाकर, सरकार के इस एक फैसले ने न सिर्फ आम आदमी को राहत दी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी है. बाजार का मानना है कि त्योहारी सीजन से पहले इस फैसले से बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा, जिसका सीधा फायदा कंपनियों और उनके निवेशकों को मिलेगा.