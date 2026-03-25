Silver Rate Today, March 25, 2026: गोल्ड के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 25, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 25 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में चल रहे कमजोर रुझान और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण घरेलू बाजार में भी चांदी पर दबाव देखा जा रहा है. निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी का आकर्षण कम होने से आज देश के प्रमुख शहरों में कीमतें सुस्त बनी हुई हैं.

वैश्विक-आर्थिक कारणों का असर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ऊंचे बॉन्ड यील्ड ने चांदी जैसी संपत्तियों की मांग को सीमित कर दिया है. इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक संकेतकों और मुद्रा के उतार-चढ़ाव ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया है. हालांकि औद्योगिक मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन खुदरा खरीदार हालिया अस्थिरता को देखते हुए फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं.

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 1 किलोग्राम)

देश के अधिकांश महानगरों में चांदी की कीमतें एक समान बनी हुई हैं, हालांकि स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक्स के कारण श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में मामूली अंतर देखा गया है.

शहर चांदी की कीमत (INR/Kg) चेन्नई / हैदराबाद 2,46,500 नई दिल्ली / मुंबई 2,46,500 कोलकाता / बेंगलुरु 2,46,500 अहमदाबाद / जयपुर 2,46,500 नोएडा / गुरुग्राम 2,46,500 श्रीनगर 2,42,200

बाजार का भविष्य-विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. भू-राजनीतिक कारक और वैश्विक व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) संकेत आने वाले समय में कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वर्तमान में बाजार का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है और व्यापारी वैश्विक संकेतों पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी या वास्तविक समय (Real-time) की दरों की पुष्टि अवश्य कर लें.