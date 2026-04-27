Paytm Share Price: RBI द्वारा पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद पेटीएम के शेयरों में 8% की भारी गिरावट

फिनटेक दिग्गज पेटीएम की मूल कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' के शेयरों में सोमवार, 27 अप्रैल को शुरुआती कारोबार के दौरान 7.95% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शेयर की कीमत गिरकर ₹1,056.05 के स्तर पर आ गई. बाजार खुलते ही निवेशकों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया, जिसका मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द करना और इसे बंद करने (Winding up) की प्रक्रिया शुरू करना है.
RBI ने क्यों लिया लाइसेंस रद्द करने का फैसला?
रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ पाया गया. केंद्रीय बैंक ने शासन संबंधी गंभीर खामियों और नियमों के लगातार उल्लंघन को आधार बनाते हुए यह कार्रवाई की है. RBI ने कहा कि बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा और अब इसे भारत में किसी भी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी.
Paytm Shares Tumble 8% After RBI Ban On Payments Bank Unit
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— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) April 27, 2026