SEBI का नया नियम: Nifty Bank में होगा बड़ा फेरबदल, HDFC-ICICI का दबदबा होगा कम, इन 4 बैंकों को मिल सकती है एंट्री

सेबी ने Nifty Bank इंडेक्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे बड़े बैंकों का दबदबा कम होगा. (Photo : X)

SEBI's New Rules to Reshuffle Nifty Bank: शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था सेबी (SEBI) ने Nifty Bank इंडेक्स को लेकर कुछ बड़े और नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों से इंडेक्स में जबरदस्त फेरबदल होने वाला है. इसका सीधा असर HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे बड़े बैंकों पर पड़ेगा.

ये नए नियम क्या हैं और इससे क्या बदलने वाला है.

घटेगा बड़े बैंकों का दबदबा

सेबी का पहला नियम शेयरों के 'वजन' (Weightage) को लेकर है.

पुराना नियम: अभी Nifty Bank इंडेक्स में किसी एक बैंक का वजन 33% तक हो सकता था. और टॉप 3 बैंकों का कुल वजन 62% तक हो सकता था.

अभी Nifty Bank इंडेक्स में किसी एक बैंक का वजन 33% तक हो सकता था. और टॉप 3 बैंकों का कुल वजन 62% तक हो सकता था. नया नियम: अब किसी भी एक बैंक का वजन 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. साथ ही, टॉप 3 बैंकों का कुल वजन 45% से ज्यादा नहीं होगा.

इसका क्या मतलब है? फिलहाल, Nifty Bank में HDFC Bank का अकेले का वजन 28.49% है और ICICI Bank का 24.38% है. ये दोनों ही 20% की नई लिमिट से ज्यादा हैं. इस नए नियम के लागू होने के बाद, इंडेक्स में HDFC Bank और ICICI Bank का दबदबा (वजन) कम किया जाएगा.

बढ़ेंगी बैंकों की संख्या

सेबी का दूसरा नियम इंडेक्स में शामिल बैंकों की संख्या को लेकर है.

पुराना नियम: Nifty Bank इंडेक्स में अभी 12 बैंक (स्टॉक) शामिल हैं.

Nifty Bank इंडेक्स में अभी 12 बैंक (स्टॉक) शामिल हैं. नया नियम: सेबी ने कहा है कि Nifty Bank जैसे इंडेक्स में कम से कम 14 स्टॉक होने चाहिए.

इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि Nifty Bank में 2 या उससे ज्यादा नए बैंकों को शामिल किया जाएगा. बाजार के जानकारों का मानना है कि यस बैंक (Yes Bank), इंडियन बैंक (Indian Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) को इस इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है.

कब और कैसे लागू होंगे नियम?

ये सारे बदलाव एक झटके में नहीं होंगे. सेबी इन्हें धीरे-धीरे लागू करेगा.

यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक चार हिस्सों (Tranches) में पूरी की जाएगी.

बदलाव का पहला फेज इसी साल दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा.

नए बैंकों में आएगा तगड़ा निवेश

इस खबर का असर भी दिखना शुरू हो गया है. जैसे ही यह खबर आई, यूनियन बैंक का शेयर 4.4% तक उछल गया, जबकि इंडियन बैंक, यस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी 1.5% से 2.5% की तेजी देखी गई.

एक रिसर्च फर्म नुवामा (Nuvama) का मानना है कि अगर ये चारों बैंक इंडेक्स में शामिल होते हैं, तो इनमें तगड़ा विदेशी निवेश (Inflows) आ सकता है. अनुमान है कि:

यस बैंक में $107.7 मिलियन

इंडियन बैंक में $74.3 मिलियन

यूनियन बैंक में $67.7 मिलियन

बैंक ऑफ इंडिया में $41.5 मिलियन का निवेश आ सकता है.

कुल मिलाकर, सेबी के इस कदम से Nifty Bank इंडेक्स ज्यादा बैलेंस्ड बनेगा और किसी एक-दो बैंक पर इसकी निर्भरता कम होगी.