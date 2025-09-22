Paytm ने लॉन्च किया Postpaid’ Service, UPI के जरिए इस्तेमाल करें अपना Credit Line; ऐसे करें Cashless खरीदारी

Paytm Hide Payment Feature

Paytm Postpaid UPI Service: फिनटेक कंपनी Paytm ने एक नई सुविधा ‘Paytm Postpaid’ UPI पेमेंट के लिए लॉन्च की है. इसके जरिए यूजर्स अब UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर पेमेंट कर सकते हैं और अगले महीने आसान तरीके से पैसे चुका सकते हैं. Paytm Postpaid का मकसद छोटे-छोटे खर्चों में तुरंत सर्विस देना है. यूजर्स किसी भी UPI QR को स्कैन कर ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट या बुकिंग कर सकते हैं. इस सुविधा में 30 दिन तक की शॉर्ट-टर्म क्रेडिट मिलती है, जिससे हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से तुरंत खर्च कर सके और अगले महीने पेमेंट कर सके.

NPCI और Suryodaya Small Finance Bank की पार्टनरशिप

यह सेवा NPCI और Suryodaya Small Finance Bank की पार्टनरशिप में शुरू की गई है. फिलहाल इसे सीमित यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है, जिन्हें उनके खर्च के पैटर्न के आधार पर चुना गया है. आने वाले समय में यह सुविधा और अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी.

COO Avijit Jain ने इस सुविधा को लेकर क्या बताया?

Paytm के COO Avijit Jain ने कहा कि भारत में लोग अक्सर अपने रोजमर्रा के खर्चों में थोड़ी लचीलापन चाहते हैं. ऐसे में यह सुविधा उन्हें उनके जरूरत के हिसाब से एक आसान भुगतान का ऑप्शन देती है. SSFB के CIO Vishal Singh ने बताया कि यह पार्टनरशिप सुरक्षित और जिम्मेदार क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

मर्चेंट्स को तुरंत मिलेगा सेटलमेंट

Paytm Postpaid की सुविधा न केवल यूजर्स के लिए भुगतान आसान बनाती है, बल्कि मर्चेंट्स को भी तुरंत सेटलमेंट और Universal Acceptance सुनिश्चित करती है.