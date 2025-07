NVIDIA ने रचा इतिहास! 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, AI की ताकत का जलवा

चिप निर्माता कंपनी Nvidia ने एक नया इतिहास रच दिया है. यह दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹334 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है. बुधवार को कंपनी के शेयर 2.5% तक बढ़कर 164 डॉलर पर पहुंच गए, जिससे यह उपलब्धि दर्ज की गई. Nvidia की यह सफलता बेहद तेज रही है. जून 2023 में इसने 1 ट्रिलियन डॉलर मार्क पार किया था, और अब एक साल में इसकी वैल्यू चार गुना बढ़ गई.

तुलना करें तो Apple और Microsoft जैसी दिग्गज कंपनियों को इस मुकाम तक पहुंचने में कहीं ज्यादा वक्त लगा. Nvidia की वैल्यू इतनी है कि यह अब कनाडा और मैक्सिको के पूरे स्टॉक मार्केट की संयुक्त वैल्यू से बड़ी हो गई है. इसकी वैल्यू UK की सभी पब्लिक कंपनियों के कुल मार्केट कैप से भी अधिक है.

Nvidia की इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों की बढ़ती मांग. कंपनी के चिप्स AI मॉडल्स और डेटा सेंटर में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं. यही वजह है कि Nvidia को टेक्नोलॉजी सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कंपनी माना जा रहा है.

