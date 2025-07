Upcoming IPO: WeWork India को आईपीओ के लिए SEBI से मिली हरी झंडी, सामने आई बड़ी अपडेट

WeWork India IPO

कोवर्किंग स्पेस देने वाली कंपनी वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड (WeWork India Management Limited) को आईपीओ (IPO) लाने के लिए शेयर बाजार के नियामक सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. कंपनी ने फरवरी 2025 में इसके लिए अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा, यानी इस इश्यू में कंपनी की ओर से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा. इसका सीधा मतलब है, कि इस आईपीओ से मिलने वाली पूरी रकम पुराने शेयरधारकों को जाएगी और कंपनी को इससे कोई फंड नहीं मिलेगा.

इस ऑफर-फॉर-सेल के तहत कुल 4,37,53,952 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे. इसमें से प्रमोटर शेयरहोल्डर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी (Embassy Buildcon LLP) की तरफ से 3,34,58,659 शेयर और निवेशक शेयरहोल्डर 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (1 Ariel Way Tenant Ltd) की ओर से 1,02,95,293 शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे.

लिस्टिंग से कंपनी को ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की उम्मीद

कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में बताया है, कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से ब्रांड की पहचान बढ़ेगी, मौजूदा शेयरधारकों को लिक्विडिटी (शेयर बेचकर पैसा पाने का विकल्प) मिलेगा और भारत में इक्विटी शेयरों के लिए पब्लिक मार्केट उपलब्ध होगा. सेबी ने 8 जुलाई को इस आईपीओ को मंजूरी दी थी.

इन कंपनियों को मिली बुक रनिंग की जिम्मेदारी

इस आईपीओ के लिए कई बड़ी वित्तीय कंपनियों को बुक-रनिंग लीड मैनेजर (BRLM) के रूप में नियुक्त किया गया है. इनमें जेएम फाइनेंशियल (JM Financial), जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Jefferies India Pvt Ltd), कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी (Kotak Mahindra Capital Company), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) और 3 360 वन डब्ल्यूएएम लिमिटेड (60 One WAM Ltd) शामिल हैं. वहीं, इस इश्यू के लिए एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MUFG Intime India Pvt Ltd) को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कंपनी के बारे में

वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड (WeWork India Management Ltd) की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और आज यह भारत की प्रमुख प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस (Premium Flexible Workspace) कंपनियों में से एक मानी जाती है. यह कंपनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों, स्टार्टअप्स, छोटे और मझोले व्यवसायों तथा फ्रीलांसरों को आधुनिक और सुविधाजनक ऑफिस स्पेस (वर्कस्पेस) उपलब्ध कराती है.

कंपनी का कहना है कि उसने कई नामी वैश्विक कंपनियों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाई है, जिनमें जेपी मॉर्गन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (JP Morgan Services India Pvt. Ltd), अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Amazon Web Services India Pvt. Ltd), डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया (Discovery Communications India), सीबीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CBA Services Pvt. Ltd), डॉयचे टेलीकॉम डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (Deutsche Telekom Digital Labs Pvt. Ltd) और ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी (Grant Thornton Bharat LLP) जैसी कंपनियां शामिल हैं.

सितंबर 2024 तक वीवर्क इंडिया के पास पूरे भारत में 59 ऑपरेशनल सेंटर्स और 94,000 से ज्यादा डेस्क का वर्कस्पेस पोर्टफोलियो था, जो इसे इस सेक्टर की एक मजबूत और भरोसेमंद कंपनी बनाता है.