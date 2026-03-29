Gold Rate Today: उतार-चढ़ाव के बीच सोना हुआ महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई, चेन्नई समेत अन्य बड़े शहरों में 22K-24K गोल्ड के आज के ताज़ा रेट

Gold Rate Today, March 29, 2026: भारतीय घरेलू बाजार में सोने की कीमतों ने वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में शानदार वापसी की है. पिछले कुछ समय में आई गिरावट के बाद, आज यानी रविवार, 29 मार्च 2026 को सोने के भाव में बड़ी रिकवरी दर्ज की गई है. देश भर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत ₹1,48,090 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर हो गई है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,35,750 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है.
शहरों के अनुसार सोने के ताजा भाव (29 मार्च, 2026)
स्थानीय बाजार कारकों और चुंगी (Octroi) के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. प्रमुख शहरों के सांकेतिक रेट नीचे दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 27, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता; दिल्ली, मुंबई और नोएडा समेत आपके शहर में क्या है 22K और 24K का भाव, जानें आज की दरें
|शहर
|24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹1,48,220
|₹1,35,900
|मुंबई
|₹1,48,090
|₹1,35,750
|चेन्नई
|₹1,49,020
|₹1,36,600
|कोलकाता
|₹1,48,090
|₹1,35,750
|बेंगलुरु
|₹1,48,090
|₹1,35,750
|अहमदाबाद
|₹1,48,120
|₹1,35,800
|जयपुर
|₹1,48,220
|₹1,35,900
चांदी की कीमतों में भी मजबूती
सोने की राह पर चलते हुए चांदी की कीमतों में भी स्थिरता और मजबूती देखी जा रही है. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में चांदी ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. हालांकि, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दक्षिणी बाजारों में चांदी मामूली प्रीमियम के साथ ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक मांग में निरंतरता के कारण चांदी की कीमतों को अब निचला स्तर (Floor) मिल गया है.
क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस अचानक तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं. पहला, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और दूसरा, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं. इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर आ रही परस्पर विरोधी खबरों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे सुरक्षित निवेश (Safe-haven demand) के रूप में सोने की मांग बढ़ी है.
खरीदारों के लिए जरूरी सलाह
भारत में अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे फिजिकल गोल्ड की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे आभूषण खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें. ध्यान दें कि ऊपर बताए गए रेट सर्राफा बाजार के हैं. अंतिम खुदरा मूल्य में 3 प्रतिशत जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाएंगे, जो डिजाइन की जटिलता के आधार पर 5 से 35 प्रतिशत तक हो सकते हैं.