Gold Rate Today, March 27, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता; दिल्ली, मुंबई और नोएडा समेत आपके शहर में क्या है 22K और 24K का भाव, जानें आज की दरें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 27, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में स्थिरता देखी गई. हालिया गिरावट के बाद वैश्विक संकेतों के मिले-जुले रहने से घरेलू स्तर पर कीमतों में अधिक बदलाव नहीं हुआ है. अमेरिकी डॉलर (US Dollar) की मजबूती और ऊंचे बॉन्ड यील्ड ने जहां कीमतों की बढ़त को सीमित किया है, वहीं निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी ने बाजार को संभालने का काम किया है. दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai) और चेन्नई (Chennai) जैसे महानगरों में आज भाव स्थिर बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट लगातार जारी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज 22K और 24K के ताजा रेट

घरेलू बाजार और अंतरराष्ट्रीय रुझान

स्थानीय बाजारों में सोने की दरों ने अंतरराष्ट्रीय रुझानों का अनुसरण किया. अधिकांश शहरों में आज मामूली उतार-चढ़ाव ही दर्ज किया गया है. हालांकि बाजार में अस्थिरता के कारण खुदरा मांग अभी भी सतर्क बनी हुई है, लेकिन जौहरियों (Jewellers) का कहना है कि वर्तमान स्तरों पर चुनिंदा खरीदारी जारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है.

22 और 24 कैरेट के ताजा भाव

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रही है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. कोलकाता में स्थानीय मांग के कारण कीमतें अन्य शहरों की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई हैं.

प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति 10 ग्राम) - 27 मार्च 2026

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,32,400 1,44,600 मुंबई 1,32,400 1,44,600 चेन्नई 1,32,400 1,44,600 कोलकाता 1,31,800 1,44,000 बेंगलुरु 1,32,400 1,44,600 हैदराबाद 1,32,400 1,44,600 अहमदाबाद 1,32,400 1,44,600 जयपुर 1,32,400 1,44,600 लखनऊ 1,32,400 1,44,600 नोएडा 1,32,400 1,44,600 गुरुग्राम 1,32,400 1,44,600

MCX और निवेश का नजरिया

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गोल्ड फ्यूचर्स में सीमित हलचल देखी गई, जो वैश्विक स्तर पर निवेशकों के सतर्क रुख को दर्शाती है. आर्थिक अनिश्चितता और व्यापक आर्थिक कारक (Macroeconomic factors) फिलहाल कीमतों को एक दायरे में बांधे हुए हैं.

नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं. अंतिम कीमतों में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय जौहरी के मुनाफे के कारण भिन्नता हो सकती है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से वास्तविक दरों की पुष्टि कर लें.