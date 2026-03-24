Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट लगातार जारी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज 22K और 24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, March 24, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 24 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते घरेलू स्तर पर भी पीली धातु के दाम दबाव में हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते बॉन्ड यील्ड और निवेशकों के 'सेफ हेवन' संपत्तियों से हटकर डॉलर की ओर रुख करने के कारण सोने की चमक कम हुई है.

प्रमुख शहरों में आज के भाव

देश के अधिकांश बड़े शहरों में सोने की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है. बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 22 कैरेट सोना (जेवराती सोना) 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

बड़े शहरों की रेट लिस्ट (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,33,200 1,45,400 मुंबई 1,33,200 1,45,400 चेन्नई 1,33,200 1,45,400 कोलकाता 1,32,700 1,44,800 बेंगलुरु 1,33,200 1,45,400 हैदराबाद 1,33,200 1,45,400 जयपुर 1,33,200 1,45,400 नोएडा 1,33,200 1,45,400

वैश्विक और घरेलू बाजारों का विश्लेषण

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर्स में कमजोरी देखी जा रही है. वैश्विक स्तर पर चल रहे आर्थिक उतार-चढ़ाव और डॉलर इंडेक्स में मजबूती ने सोने की मांग को सीमित कर दिया है. कोलकाता जैसे शहरों में स्थानीय मांग और डीलर प्राइसिंग की वजह से कीमतें अन्य महानगरों की तुलना में थोड़ी कम बनी हुई हैं.

ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद खुदरा मांग अभी भी सामान्य बनी हुई है. हालांकि, निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी देखी जा रही है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले वास्तविक समय की दरों की जांच करें, क्योंकि अंतिम कीमत में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय आभूषण विक्रेताओं का मार्जिन शामिल होता है, जिससे कुल कीमत में थोड़ा अंतर आ सकता है.