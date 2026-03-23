Flipkart's 'OnlyFans' Ad: फ्लिपकार्ट का 'ओनली फैन्स' विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल, कूल मार्केटिंग या बोल्ड कदम?

भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी आगामी 'कूलिंग डेज' (Cooling Days) सेल के लिए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. इस विज्ञापन में एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म 'OnlyFans' के नाम का एक मजाकिया और विवादास्पद संदर्भ दिया गया है. कंपनी का उद्देश्य इस शब्द के जरिए लोगों का ध्यान खींचना और भीषण गर्मी के बीच अपने कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे पंखे, कूलर और एसी की रेंज को प्रमोट करना है.
क्या है विज्ञापन की कहानी?
विज्ञापन की शुरुआत एक युवती से होती है, जो अपने लैपटॉप पर वीडियो देखते हुए गर्मी से बेहाल और पसीने में तरबतर दिख रही है. इसी बीच उसके माता-पिता और दादाजी कमरे में आते हैं और बातचीत में 'ओनली फैन्स' (Only Fans) का जिक्र करते हैं. इस संवाद को इस तरह बुना गया है कि दर्शक को लगता है कि वे उस चर्चित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं. हालांकि, विज्ञापन के अंत में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब यह पता चलता है कि वे वास्तव में केवल सीलिंग फैन, टेबल फैन और एयर कूलर की बात कर रहे थे.
Flipkart कूलिंग डेज़ 'OnlyFans' विज्ञापन वीडियो:
View this post on Instagram
कूलिंग डेज सेल की तैयारी
विवादों के बीच, फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल की घोषणा कर दी है, जिसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और विभिन्न प्रकार के पंखों पर भारी छूट दी जा रही है. कंपनी को उम्मीद है कि इस विज्ञापन से पैदा हुई चर्चा सेल के दौरान ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मददगार साबित होगी. फिलहाल, यह विज्ञापन एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है.