Petrol Price Today, March 25, 2026: वैश्विक तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत, पेट्रोल की कीमतें स्थिर; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट

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Petrol Price Today, March 25, 2026: भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने बुधवार, 25 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, इसके बावजूद घरेलू बाजार में ईंधन के दाम स्थिर रखे गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मुंबई में यह 103.54 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल रेट (प्रति लीटर)

देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों (VAT) और माल ढुलाई शुल्क के कारण कीमतों में अंतर देखा गया है. हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक बनी हुई है.

शहर पेट्रोल की कीमत (INR/Litre) हैदराबाद 107.46 कोलकाता 105.41 जयपुर 104.69 मुंबई 103.54 बेंगलुरु 102.99 चेन्नई 100.80 गुरुग्राम 95.51 दिल्ली 94.77 लखनऊ 94.69 अहमदाबाद 94.44

तेल कंपनियों की रणनीति और वैश्विक प्रभाव

इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी कंपनियां फिलहाल 'कैलिब्रेटेड प्राइसिंग' रणनीति का पालन कर रही हैं. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ऊंचे होने के बावजूद, ये कंपनियां वैश्विक अस्थिरता का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं. इसके बजाय, कंपनियां पिछले समय में अर्जित मार्जिन का उपयोग करके कीमतों को संतुलित कर रही हैं.

कीमतें प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

भारत में ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की लागत, डॉलर-रुपया विनिमय दर, माल ढुलाई शुल्क और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स पर निर्भर करती हैं. वर्तमान में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता कच्चे तेल के बाजार को प्रभावित कर रही है, लेकिन घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं.