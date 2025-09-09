क्या नेपाल के अगले प्रधानमंत्री Balendra Shah बनेंगे? प्रदर्शनकारी युवाओं की पहली पसंद, जानें उनके बारे में सबकुछ

Photo- @smitaprakash/X

Who is Balendra Shah: नेपाल इन दिनों इतिहास के सबसे बड़े युवा आंदोलन (Nepal Gen-Z Protest) का गवाह बन रहा है. राजधानी काठमांडू (kathmandu Protest) से लेकर कई जिलों में गुस्साए युवा सड़कों पर उतर आए हैं. वजह, सरकार द्वारा लगाया गया अस्थायी सोशल मीडिया प्रतिबंध (Social Media Ban) और भ्रष्टाचार. सोमवार को शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

हालात बिगड़ते देख सरकार को देर रात सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध वापस लेना पड़ा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा (PM KP Oli Sharma) समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है.

Gen-Z के प्रोटेस्ट को किसका समर्थन?

इन विरोध प्रदर्शनों की सबसे खास बात यह रही कि इन्हें आगे बढ़ाने में नेपाल की जेनरेशन-ज़ेड (Gen-Z) पीढ़ी ने बड़ी भूमिका निभाई. ये वही युवा हैं, जो देश में बदलाव चाहते हैं और पुराने राजनीतिक चेहरों से पूरी तरह नाराज हैं. इस माहौल में काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह (Kathmandu Mayor Balendra Shah) का नाम सबसे आगे उभर रहा है.

आखिर कौन हैं बालेंद्र शाह?

बालेंद्र शाह पेशे से सिविल इंजीनियर और दिल से रैपर हैं. उन्होंने 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कदम रखा और प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को हराकर काठमांडू के मेयर (Mayor of Kathmandu) बने. अपनी साफ-सुथरी छवि और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस (Zero tolerance on corruption) की नीति के चलते वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं. शाह ने शहर की सफाई से लेकर सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने और टैक्स चोरी (Tax Evasion) करने वाले निजी संस्थानों पर नकेल कसने तक कई कदम उठाए हैं.

यही वजह है कि उनकी पहचान अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही. टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं में शामिल किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पारदर्शी राजनीति की तारीफ की है.

बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री देखने की चाह!

आज जब नेपाल में युवा व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख रहे हैं, बालेंद्र शाह उनमें सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे हैं. उनके समर्थकों का मानना ​​है कि अगर नेपाल को भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीतिक सोच से बाहर निकलना है, तो शाह जैसे नेताओं की भूमिका अहम होगी.