US Government Shutdown Ends: अमेरिका में 40 दिनों के बाद टला सरकार बंदी का संकट, सीनेट ने किया अस्थायी समझौता

US Government Shutdown Ends: अमेरिका में 40 दिनों से चल रही ऐतिहासिक सरकार बंदी पर ब्रेक लगने जा रहा है. अमेरिकी सीनेट ने रविवार देर रात एक महत्वपूर्ण अस्थायी समझौते को लेकर कदम उठाया, जिससे लाखों कर्मचारियों और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है. इस रिकॉर्ड-तोड़ शटडाउन के कारण करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और विमानन, पर्यावरण, खाद्य एवं स्वास्थ्य समेत कई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. हवाई यात्रा में बाधाएं और सार्वजनिक सेवाओं के ठप होने से आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा.​ अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और Air Force 1 ने वॉशिंगटन कमांडर्स बनाम डेट्रॉइट लायंस मैच के ऊपर भरी उड़ान, देखें वायरल वीडियो

समझौते की अहम बातें

सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद सरकार को 30 जनवरी तक के लिए अस्थायी रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पास हुआ है.

डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेटेरंस अफेयर्स और कांग्रेस समेत तीन विभागों के लिए पूरे साल का बजट मंज़ूर किया गया.

शटडाउन के दौरान छुट्टी पर गए कर्मचारियों को बकाया वेतन देने और एजेंसियों में पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करने का वादा किया गया है.

डेमोक्रेट्स की प्रमुख मांगों में से ‘आफोर्डेबल केयर एक्ट’ सब्सिडी के विस्तार को इस बार शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसपर दिसंबर में दोबारा वोटिंग का आश्वासन दिया गया है.​

क्यों पड़ा समझौता करना जरूरी?

लगातार बिगड़ती परिस्थितियों ने सीनेट के मध्यमार्गी नेताओं को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया. खाद्य सहायता (फूड स्टैम्प), वेटेरंस बेनिफिट्स, स्वास्थ्य कार्यक्रम, और हवाई सेवाओं की सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए जल्द फैसला लेना जरूरी हो गया था. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस लौटते वक्त कहा, “लगता है, हम शटडाउन खत्म करने के काफी नजदीक हैं.” दूसरी ओर, डेमोक्रेट नेता ‘हकीम जेफ्रीज’ ने समझौते का विरोध किया है, जिससे अब अंतिम मंजूरी के लिए बिल को हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पास करना बाकी है.​

सीनेट की मुहर के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार है. हाउस के अगले सत्र तक बिल पास नहीं होगा, जिससे जनता को कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है. समझौते के बावजूद, डेमोक्रेट्स सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वादे पूरे करने के लिए दबाव बनाते रहेंगे.