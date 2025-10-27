US: दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के 2 विमान क्रैश, फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर हुए दुर्घटनाग्रस्त; Pacific Fleet ने दी जानकारी

US Navy Helicopter Crash South China Sea (Photo- @USPacificFleet/X)

US Navy Helicopter Crash South China Sea: दक्षिण चीन सागर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अलग-अलग घटनाओं में अमेरिकी नौसेना का एक लड़ाकू विमान और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. हालांकि, राहत की बात यह है कि दोनों ही घटनाओं में विमान में सवार सभी कर्मियों को सुरक्षित बचा लिया गया. अमेरिकी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट (Pacific Fleet) ने सोमवार को इसकी पुष्टि की. यह घटना कथित तौर पर रविवार दोपहर को हुई, जब दोनों विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे.

अमेरिकी नौसेना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना की जांच की जा रही है और सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं.

अमेरिकी नौसेना का विमान क्रैश

All personnel involved are safe and in stable condition. The cause of both incidents is currently under investigation.

MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

जानकारी के अनुसार, दोपहर लगभग 2:45 बजे, "Battle Cats Squadron" का एक MH-60R Sea Hawk Helicopter दक्षिण चीन सागर में एक नियमित अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. USS Nimitz Aircraft Carrier से एक बचाव दल द्वारा हेलीकॉप्टर के चालक दल के तीन सदस्यों को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया.

F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी क्रैश

इसके तुरंत बाद, लगभग 3:15 बजे, Fighting Redhawks Squadron का एक F/A-18F Super Hornet Fighter Aircraft भी उसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पायलटों ने समय रहते विमान से पैराशूट से छलांग लगा दी और दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया.

हादसे पर अमेरिकी नौसेना ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी नौसेना ने कहा कि दोनों दुर्घटनाएं नियमित उड़ान अभ्यास के दौरान हुईं और किसी बाहरी हस्तक्षेप का पता नहीं चला. हालांकि, तकनीकी खराबी या मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

क्या है अमेरिका की फ्री नेविगेशन" पॉलिसी?

गौरतलब है कि कई देश - चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान लंबे समय से दक्षिण चीन सागर को लेकर विवादों में उलझे हुए हैं. चीन पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है और उसने वहां कई सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं. अमेरिका इस क्षेत्र में अपने जहाज और विमान तैनात करके अपनी "Free Navigation" नीति को बनाए रखना चाहता है.

पहले भी अमेरिका ने खोए थे 2 सुपर हॉर्नेट जेट

यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एशिया के दौरे पर हैं. वे कुछ दिन बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) से मिलने वाले हैं. हाल के महीनों में व्यापार और सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर क्षेत्र में अपने दो सुपर हॉर्नेट जेट खो दिए थे. एक सुपर हॉर्नेट जेट की अनुमानित कीमत लगभग 60 मिलियन डॉलर या लगभग ₹5 बिलियन है.