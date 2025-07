Trump vs Zohran Mamdani: ट्रंप ने भारतीय मूल के उम्मीदवार को दी धमकी, 'मेयर बने तो कर लेंगे गिरफ्तार', मामदानी ने भी किया पलटवार

वाशिंगटन: न्यूयॉर्क में मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवार जोहरान मामदानी को सीधी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा है कि अगर मामदानी मेयर बनने के बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के काम में रुकावट डालते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस धमकी के जवाब में, जोहरान मामदानी ने भी साफ कर दिया है कि वह ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. मामदानी को अमेरिकी समाजवाद का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है और वह मंगलवार को आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गए.

ट्रंप की धमकी के बाद मामदानी ने एक बयान जारी कर कहा, "मैं राष्ट्रपति की इस धमकी को स्वीकार नहीं करूंगा."

उन्होंने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने, डिटेंशन कैंप में डालने और देश से निकालने की धमकी दी है. ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ICE को हमारे शहर में आतंक फैलाने नहीं दूंगा."

My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the President "helped out" of legal accountability. https://t.co/m7pNcT2DFS pic.twitter.com/UcYakMx4lI

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 1, 2025