25 साल में बूढ़ा हो जाएगा देश, ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील; ग्रीस सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया इनाम का ऐलान

Greece Zero Tax Plan: दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश ग्रीस में कम जन्म दर (Low Birth Rate in Greece) और तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी बड़ी चुनौती बन चुकी है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार ने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है. इसके लिए विशेष पैकेज €1.6 बिलियन (लगभग ₹1.4 बिलियन) का ऐलान भी किया गया है. प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस (PM Kyriakos Mitsotakis) का कहना है कि यह योजना बच्चों के जन्म के लिए माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने और देश की गिरती जनसंख्या को रोकने का एक प्रयास है.

नई घोषणा के अनुसार, जिन परिवारों के 4 बच्चे हैं, उनसे किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा. टैक्स नियमों में बदलाव (Changes in Tax Rules) वर्ष 2026 से लागू होंगे.

ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को मिलेगा सम्मान

सरकार ने छोटे शहरों और गांवों को भी राहत देने की योजना बनाई है. 1500 से कम आबादी वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी कर में छूट मिलेगी. प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने कहा कि बिना बच्चों वाले परिवार और दो या तीन बच्चों वाले परिवार की जिम्मेदारियों में बहुत अंतर होता है. ऐसे में, एक देश के रूप में, उन नागरिकों का सम्मान करना जरूरी है जो ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं.

सरकार का मानना ​​है कि इस तरह के कदम से लोग अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और जन्म दर में धीरे-धीरे सुधार होगा.

आने वाले 25 सालों में बूढ़ा हो जाएगा यह देश?

वर्तमान में, ग्रीस में प्रति महिला औसतन केवल 1.4 बच्चे हैं, जो यूरोप में सबसे कम आंकड़ों में से एक है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो 2050 तक देश की जनसंख्या (Greece Population) 80 लाख से भी कम हो जाएगी और लगभग 36 प्रतिशत लोग वृद्ध हो जाएंगे. यही कारण है कि आने वाले वर्षों में ग्रीस यूरोप का सबसे वृद्ध देश बन सकता है.

ग्रीस का यह फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. जहां एक ओर एशिया के कई देश जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपना रहे हैं, वहीं यूरोप के कुछ देश अब बच्चे पैदा करने वालों को इनाम और राहत देने पर मजबूर हो रहे हैं.