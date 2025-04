America: आतंकी हैप्पी पासिया गिरफ्तार, अमेरिका में FBI और ICE ने मिलकर पकड़ा; पंजाब में 14 हमलों में था शामिल

Terrorist Happy Pasiya Arrested: पंजाब में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया आखिरकार अमेरिका में पकड़ा गया है. एफबीआई और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) की टीम ने उसे कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया है. एफबीआई सैक्रामेंटो डिवीजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हरप्रीत सिंह अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्नर फोन (फर्जी सिम वाला मोबाइल) का इस्तेमाल कर रहा था. पासिया पंजाब के अमृतसर जिले की अजनाला तहसील का रहने वाला है. उसके खिलाफ भारत में कुल 17 गंभीर मामले दर्ज हैं.

इनमें यूएपीए, नारकोटिक्स एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं शामिल हैं. एक अक्टूबर 2024 को दर्ज मामले में उसे फरार घोषित किया जा चुका है.

Today, Harpreet Singh, an alleged terrorist responsible for terror attacks in Punjab, India, was arrested by the #FBI & #ERO in Sacramento. Linked to two international terrorist groups, he entered the U.S. illegally and used burner phones to evade capture. pic.twitter.com/vObj2xPa8Q

— FBI Sacramento (@FBISacramento) April 18, 2025