अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने टैरिफ (Tariff) को अपना पसंदीदा शब्द बताते हुए कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका अब “बहुत अमीर” बन रहा है. उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा हथियार बताया. ट्रंप ने कहा, "टैरिफ सबसे खूबसूरत शब्द है. मुझे ये शब्द बेहद पसंद है. हम अमीर बन गए हैं और हमने खरबों डॉलर जुटाए हैं." उनका दावा है कि पिछली सरकारों के समय अन्य देश अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब टैरिफ के जरिए उन्हें बराबरी से जवाब दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में 31 बिलियन डॉलर मिले हैं, जो कि कई युद्धपोत खरीदने के लिए काफी हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि कार्यभार संभालते ही उनका पहला आदेश ‘मेरिट’ के सिद्धांत को बहाल करना था. उनके अनुसार, टैरिफ की तरह ही मेरिट भी उतना ही अहम है क्योंकि यही अमेरिका को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है.

टैरिफ सबसे अच्छा शब्द है- ट्रंप

गाजा शांति योजना पर भी बोले ट्रंप

अपनी गाजा शांति योजना पर ट्रंप ने दावा किया कि अगर यह सफल होती है, तो वह “आठ महीने में आठ युद्ध खत्म कर देंगे.” उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि कोई लेखक जो सिर्फ उनकी मानसिकता पर किताब लिखेगा, उसे यह पुरस्कार मिल जाएगा. ट्रंप ने कहा, "मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि देश को सम्मान मिले."