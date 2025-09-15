Mexico Truck Accident: सड़क पर अचानक हुए गड्डे में धंसा सोडा डिलीवरी का ट्रक, मेक्सिको का VIDEO आया सामने
Mexico Truck Accident: मेक्सिको (Mexico) के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके इज्तापालापा (Iztapalapa) में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर एक सोडा डिलीवरी ट्रक सड़क के सिंकहोल में धंस गया. जिसके कारण ट्रैफिक को पुलिस ने रोक दिया और ट्रक को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की भी जनहानि नहीं हुई है.जारीटोस (Jarritos) ब्रांड का यह ट्रक पीछे से सिंकहोल में धंस गया. उसका वजन बढ़ने से गाड़ी और गहराई तक धंसती चली गई. इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया (Social Media) पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर @vani_mehrotra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mexico Train Accident: मेक्सिको में डबल डेकर बस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत, 41 घायल, एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

इस घटना के बाद इज्तापालापा की मेयर (Mayor) एलेइदा अलावेज़ खुद मौके पर पहुंचीं और ट्रक को बाहर निकालने की प्रक्रिया की निगरानी की. बताया जा रहा है कि ,' जिस जगह ट्रक धंसा, वहांपर एक पुरानी ड्रेनेज सिस्टम के धंसने से ये हादसा हुआ.

पिछले सप्ताह बस मालगाड़ी से टकराई थी

बता दें की कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक (Railway Track) पर एक बस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी. जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो चुकी थी तो वही 41 लोग इस हादसे में घायल हो गए है. एक बार फिर मेक्सिको में हादसा सामने आया है.

 