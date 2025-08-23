Russia–Ukraine War: व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमिर जेलेंस्की की मीटिंग 'तेल और सिरका' मिलाने जैसी है; डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump | X

वॉशिंगटन, 23 अगस्त : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर चर्चा में आए हैं. ट्रंप ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) के बीच बातचीत की संभावनाओं को 'तेल और सिरका' मिलाने जैसा बताया. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का मिलना बेहद मुश्किल है और फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है.

ट्रंप ने कहा, "हम देखेंगे कि क्या पुतिन और जेलेंस्की मिलकर कोई समाधान निकाल सकते हैं. ये थोड़ा तेल और सिरका मिलाने जैसा है. दोनों एक-दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन देखते हैं क्या होता है." जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद इस वार्ता में शामिल होंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "देखते हैं. मैं खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहता. बेहतर होगा कि वे खुद बात करें और कोई रास्ता निकालें. फिलहाल तो वे लड़ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है. हर हफ्ते करीब 7,000 लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं. ये सब बहुत बेवकूफी भरा है." यह भी पढ़ें : Hong Kong Announces Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के लिए हांगकांग ने किया अपनी स्क्वाड का ऐलान, बाबर हयात को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्धों को रोका और चाहते हैं कि यह युद्ध भी खत्म हो. उन्होंने माना कि यह युद्ध शायद सबसे कठिन साबित हो रहा है. इस बीच, रूस ने तुरंत किसी बैठक की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी चैनल एनबीसी से बातचीत में कहा, "ऐसी कोई मीटिंग तय नहीं है."

बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे. ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की नाटो में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप वापस लेने की उम्मीदें पूरी होना 'असंभव' है. सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच एक लंबी बैठक हुई थी.