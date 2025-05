पाकिस्तान की कायराना चाल! नागरिक विमानों की आड़ में किए ड्रोन हमले, जवाब में भारत ने मचाई तबाही

पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत से दुनिया को चौंका दिया है. शुक्रवार रात उसने भारत पर हमला करने की एक नई चाल चली. इस बार उसने नागरिक विमानों की आड़ में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों के आसमान में अचानक से नागरिक विमानों की संख्या दोगुनी हो गई. रडार पर 20-25 मिनट के अंदर कई विमान एक साथ दिखने लगे, जिससे शक और बढ़ गया.

पाकिस्तान ने यह चाल इसलिए चली ताकि भारत की सेना UAV (ड्रोन) और मिसाइलों को पहचान न सके. वह चाहता था कि नागरिक विमानों की आड़ में ड्रोन भारत में दाखिल हो जाएं और हमला कर दें. लेकिन भारत की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम सतर्क था. जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों में भेजे गए सभी पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने समय रहते मार गिराए. अकेले राजस्थान में ही भारतीय सेना ने 30 पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिए.

Suddenly double digits flights take off from Karachi islamabad lahore all takeoff within 20-25 minutes

They're doing it so Indian air defence can't distinguish UAVs & Pakistani missile

They did it yesterday too pic.twitter.com/oGwamnQWFD

