ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया, सभी उड़ानें अगले आदेश तक रद्द

भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और सख्त करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है. इस सैन्य कार्रवाई के तहत भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है. इसके साथ ही सभी नागरिक उड़ानों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. यह निर्णय भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमाई क्षेत्रों में संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है.

श्रीनगर एयरपोर्ट पर वायुसेना की तैनाती यह स्पष्ट संकेत देती है कि भारत किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन्स के लिए सुरक्षित ज़ोन में तब्दील कर दिया गया है. सैन्य सूत्रों के अनुसार, यहां से लड़ाकू विमानों की आवाजाही और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेज़ कर दिया गया है.

Operation Sindoor: Indian Air Force has taken control of Srinagar Airport and all civilian flight operations have been suspended until further notice.

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 7, 2025