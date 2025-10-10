VIDEO: अफगानिस्तान में घुसी पाकिस्तानी एयरफोर्स, काबुल में एयरस्ट्राइक, हवाई हमले के बाद तालिबान ने दी बदले की धमकी

(Photo : X)

Pakistan Airstrikes in Afghanistan: गुरुवार की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल धमाकों की आवाज से दहल गई. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने शहर के अंदर घुसकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. बताया जा रहा है कि इन हमलों में TTP का सरगना नूर वली महसूद मारा गया है.

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शहर के ऊपर असामान्य हवाई गतिविधि की पुष्टि की है. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "काबुल शहर में एक धमाके की आवाज सुनी गई. हालांकि, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है. घटना की जांच चल रही है और अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है." तालिबान इस मामले को दबाने की कोशिश करता दिख रहा है.

पाकिस्तान में जश्न, बदले की धमकी

दूसरी तरफ, पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया चैनलों पर इन हमलों की जिम्मेदारी ली जा रही है. एक पोस्ट में कहा गया, "#पाकिस्तान वायु सेना ने #अफगानिस्तान की राजधानी #काबुल में आतंकी संगठन #तालिबान के खिलाफ एक सटीक एयरस्ट्राइक की है. पाकिस्तान आज रात तालिबान नेतृत्व को बुरी तरह से सबक सिखा रहा है."

Big Big Breaking 🚨🚨 Pakistan Air Force Conducts Airstrikes in Afghanistan's Capital, Kabul. Heavy explosions reported in the center and north of the city, with several civilian homes hit. Listen to the Audio of the Airspace Video 📷 pic.twitter.com/X6ld91L9Ty — Globally Pop (@GloballyPop) October 9, 2025

इस हमले के बाद तालिबान से जुड़े मीडिया चैनलों ने बदला लेने की धमकी दी है. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमले किए जा सकते हैं.

क्या यह एक नई जंग की शुरुआत है?

जानकारों का मानना है कि अगर इन हमलों की पुष्टि हो जाती है, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव में एक बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी होगी. यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने काबुल के अंदर घुसकर एयरस्ट्राइक की है. एक स्थानीय निवासी ने X पर लिखा, "कई लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है. शहर के मध्य और उत्तरी हिस्से में भारी धमाके हुए हैं, और कई आम नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाया गया है."

फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और काबुल में अधिकारी हमलों से हुए नुकसान का पता लगाने में जुटे हैं.